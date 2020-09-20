ليه المفروض نشرب لبن قبل النوم؟

اللبن يعتبر مصدر رائع جدا للعناصر الغذائية ، وصحي للعضم ، وليه فوايد اكتر لو شربتيه قبل النوم ، على سبيل المثال ، ممكن انه يساعدك على النوم بشكل اسرع, النوم بعمق من غير ما تقلقي في نص الليل, وحتى كمان ممكن يساعد على فقدان الوزن ، وغيرها من الفوايد ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك كل فوايد شرب اللبن قبل النوم.

فوايد شرب اللبن قبل النوم:

1- اللبن بيحتوي على مركبات ممكن انها تساعد في تحسين جودة نومك:

اظهرت كتير من الدراسات ان شرب اللبن ممكن انه يأدي لنوم افضل ، لان اللبن بيحتوي على التربتوفان والميلاتونين ، وده هيساعدك على النوم بشكل افضل واسرع ، لان التربتوفان بيلعب دور مهم في انتاج السيروتونين ، واللي بدوره بيعزز مزاجك ، وممكن انه يساعدك على الاسترخاء ، ويعتبر كمان مقدمة للميلاتونين “هرمون النوم”.

2- اللبن مصدر كبير للبروتين:

لو اكلتي العشا بدري قبل ميعاد نومك بكتير ، هتبقي معرضة لمشاكل النوم طول الليل ، فلو عايزة تتجنبي انك تقومي في نص الليل بسبب الاحساس بالجوع ، حاولي انك تشربي كوباية لبن قبل النوم.

3- في تأثير نفسي لشرب اللبن قبل النوم:

الى حد ما ، ممكن شرب اللبن قبل النوم يساعدك على النوم بشكل عميق لانه هيبقى من الطقوس الليلية اللي هتساعدك على الاسترخاء وتهيئك للنوم ، نظرية تانية هي ان اللبن الدافي ممكن انه يفكرك بشرب اللبن قبل النوم وانتي طفلة ، وده هيرجعلك ذكريات جيدة ويكون ليها تأثير مهديء.

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4- ممكن انه يساعدك على انقاص الوزن:

لو خليتي شرب اللبن من طقوسك اليومية لمساعدتك على النوم ، ممكن انه يساعدك على انقاص الوزن كمان ، لان النوم السيء ممكن انه يتسبب في زيادة الوزن ، عشان كده تحسينه ممكن انه يساعدك انك ترجعي لوزنك الطبيعي ، ولان كمان اللبن مليان بالبروتينات المغذية ، فهو يعتبر بديل جيد للوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل ، اللي كمان واحد من الاسباب اللي ممكن تأدي لزيادة الوزن.

5- ممكن انه يساعد على زيادة كتلة العضلات الضعيفة:

اللبن بيحتوي على بروتينات اسمها الكازين وكمان على مصل اللبن ، واظهرت كتير من الدراسات ان تناول الكازين وبروتين مصل اللبن بالليل ممكن انه يزود من تخليق البروتين العضلي في فترة قصيرة جدا.

ولكن ضروري قبل ما تدخلي اللبن بشكل يومي في نظامك ، لازم تتأكدي انك مش مصابة بحساسية اللاكتوز وانتي متعرفيش ، وبعض اعراض حساسية اللاكتوز هي الانتفاخ, الغازات, والتشنجات.

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