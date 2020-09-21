طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة بصوص البافلو علي طريقة المطاعم

- 1/2
- 2/2
طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة وجبة لذيذة ومفضلة لدى جميع أفراد الأسرة و تتميز طريقة تحضر أجنحة الدجاج الحارة بصوص البافلو اليوم بنكهتها المميزة و سرعتها في النضج ولا تأخذ الكثير من الوقت و المجهود و عادةً ما تلجأ كل سيدة إلي إعداد الأجنحة في الشوربة لعدم وجود الكثير من اللحم و لكن تلك الوصفة ستجعل من الأجنحة الوجبة المفضلة لديك و لدى أطفالك.
يمكنك أيضاً مشاهدة: وصفات دجاج سهلة و سريعة و بأقل التكاليف.يمكنك أيضاً مشاهدة: طريقة عمل الكانيلوني من الألف إلي الياء لطعم مضبوط و وصفة شهية.طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة بصوص البافلو و مكوناتها
- واحد كيلو من أجنحة الدجاج.
- 3/4 كوب من الدقيق.
- واحد فنجان من الكاتشب الحار أو الصلصة الحارة.
- نصف كوب صوص البافلو.
- ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة من الفلفل الحار.
- نصف ملعقة من الثوم البودر.
- نصف كوب زبدة.
- 1 ملعقة من الصويا صوص.
- ربع ملعقة من العسل.
يمكنك أيضاً مشاهدة: طريقة عمل مظبي اللحم في البيت مثل المطاعم من الأكلات السعودية المعروفة.طريقة الإعداد
- نقوم بإحضار صينية و نقوم بتغليفها بورق الفويل أو ورق الخب و نقوم بدهنها بأي مادة دهنية مفضله لديكم.
- نحضر كيس و نضع فيه الدقيق مع الفلفل الحار مع مسحوق الثوم مع اجنحه الدجاج و يقلب المزيج جيداً حتى تتغلف جميع الأجنحة بالخليط السابق.
- نخرج الأجنحة و نضعها علي الصينية ثم نضعها ترتاح في الثلاجة لمدة ساعه كاملة.
- يسخن الفرن علي درجة حرارة 400 .
- في وعاء صغير نضع الزبدة المذابة مع الصلصة الحارة مع صوص البافلو و باقي المكونات و يتم خلطهم جيداً.
- نقوم بوضع الأجنحة في خليط الزبد و صوص البافلو ثم نضعها في صينية الخبز .
- تخبز في درجة حرارة 400 حتى تنضج و تصبح مقرمشة مع مراعاة تقليبها بين الحين و الأخر لمدة تصل إلي 45 دقيقة.
- تقدم و تزين بالبقدونس المفروم و يمكن أن يقدم بجانبها أزر ابيض أو البطاطس المحمرة و المايونيز حسب الرغبة.
يمكنك أيضاً مشاهدة: طريقة عمل بوريك تركي بالجبن وصفة لذيذة للجلاش من المطبخ التركي.طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة المقلية
- أجنحة دجاج.
- كوب دقيق أبيض.
- ملح حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من البابريكا .
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة الحارة.
- زجاجة صغيرة من صلصة التابسكو.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر البنى.
- 2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.
- تغسل الأجنحة و يتم تجفيفها جيداً بواسطة فوط المطبخ أو المناديل الورقية.
- نحضر وعاء و يتم خلط الدقيق مع البابريكا و الشطة و الملح و نغلف الأجنحة بالدقيق.
- ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة.
- ثم تحمر في زيت غزير.
- كيلو من أجنحة الدجاج
- حبة من الطماطم.
- 2 بصلة متوسطة.
- فلفل اخضر حامي.
- ليمونه.
- كوب صغير من الماء.
- مكعب مرقة دجاج.
- ملح و فلفل اسود.
- ورق لاورا مطحون.
- تغسل الأجنحة جيدا و تنقع في الماء و الملح و الليمون.
- ترص في صينية وعليها الملح.
- نقطع البصل و الطماطم و الفلفل شرائح و يتم ضربهم في الخلاط جيداً مع وضع الملح و الفلفل و ورق اللورا و مرقة الدجاج مع كوب ماء صغير.
- يصب الخليط علي الأجنحة و يدخل الفرن ثم نشعل الشواية حتى تحمر .
- كيلو من أجنحة الدجاج .
- كوب من الصويا صوص.
- بصلة صغيرة مقطعة.
- ملعقة صغيرة من الثوم.
- نصف ملعقة صغيره من الشطة الحمراء ويمكن الاستغناء عنها.
- ربع كوب من العسل.
- ملعقتان صغيرتان من الباربكيو الغير حار.
- في إناء عميق يتم وضع الأجنحة مع ملعقتين صغيرتين من الصوي صوص والملح والنشا ويتم مزج المكونات مع الأجنحة جيداً.
- تترك الأجنحة في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعة .
- يتم تسخين مقلاة جيداً ونضع بها زيت السمسم ثم تضاف الأجنحة المتبلة.
- يتم إضافة الصويا صوص والنشا المذوب في قليل من الماء.
- يتم ترك الأجنحة علي النار حتي تمام النضج لمدة 10 دقائق .
- ولعمل الصلصة أو الدر يسنج الذي يتم وضعه علي الأجنحة.نضع القليل من البصل الأخضر المفروم مع الثوم والزنجبيل ويصب فوقها الصويا صوص وتقلب جيدا ثم توضع علي الأجنحة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة بصوص البافلو علي طريقة المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.