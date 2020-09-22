ال Combat Boots من اساسيات موضة خريف 2020

خلاص دخلنا على موسم الخريف وده ميعاد استبدال الاحذية الصيفي المفتوحة بالاحذية المناسبة للخريف ، ومن الستايلات الموضة جدا ومن اساسيات موسم الخريف السنة دي هو ال Combat Boots ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف بالصور تشكيلة من ال Combat Ankle Boots.
ليه تختاري ال Combat Boots لموسم الخريف؟
– مريح:
اول سبب يخليكي تختاري الستايل ده من الاحذية هو انه مريح جدا ، وينفع لكل التضاريس والاماكن ، ومريح جدا للمشي بيه مسافات طويلة.
– مثالي مع الجيبات والفساتين الطويلة والقصيرة:
الميزة في البوت ده انه مناسب لكل ستايلات اللبس تقدري تلبسيه على اي حاجة ، سواء بنطلون جينز, جيبة قصيرة او طويلة, فستان قصير او طويل ، تقدري تنسقي فستان منقوش مع بوت بلون واحد ، او جيبة ميدي بلون واحد مع بوت منقوش.
– البوت الاسود الكلاسيك:
اللون الاسود منه ، مثالي ومناسب لكل حاجة في دولابك ، وبتديكي لوك قوي ، خصوصا لو نسقتيه مع بنطلون وبليزر بنفس اللون.
– مناسب لخروجات بالليل:
مناسب كمان للخروجات الليلية ، وتعملي بيه لوك رياضي غير رسمي ، هو مزيج غير تقليدي ، ولكن ملفت ومريح جدا.
– مناسب لكل المواسم:
اكيد كلنا عارفين ان الستايل ده مناسب للمواسم الباردة زي الخريف والشتا ، لكن انتي تقدري تلبسيه في الصيف مع بعض الملابس الخفيفة ، وكمان ممكن تلبسيه في بداية الربيع.
تعالوا نشوف بالصور تشكيلة من ال Combat Boots:
ازاي تختاري البوت المناسب لشكل جسمك
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