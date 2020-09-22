طريقة عمل الأيس كريم المنزلي بالشوكولاتة وزبدة الفول السوداني

طريقة عمل الأيس كريم المنزلي بنكهتين مختلفتين، لتستمتعوا بالطعم اللذيذ للأيس كريم وكذلك بالترطيب وإحساس الانتعاش الرائع الذي يعطيه لنا تناول الأيس كريم في الأوقات الحارة، ولأن الشوكولاتة معشوقة الجميع ويفضلها الكبار والصغار في كل الوصفات تقريباً، فسوف أقدم لكم اليوم طريقة تحضير أيس كريم الشوكولاتة في المنزل بكل سهولة وكذلك أيس كريم بنكهة زبدة الفول السوداني.

2 كوب كريمة خفق سائلة.

علبة حليب محلى مكثف.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام نوع فاخر.

100 جرام شوكولاتة.

ملعقة صغيرة سكر بني.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة حليب بودر.

ملعقة صغيرة زيت نباتي.

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لعمل الأيس كريم المنزلي بالشوكولاتة نضع الكاكاو الخام في إناء ونضيف إليه الزيت والسكر البني والحليب المحلى المكثف والحليب البودر، ونخلطهم جميعاً مع بعضهم، بعد ذلك نقوم بإذابة مقدار الشوكولاتة في الميكروويف أو في حمام مائي حسب المتاح، ونضيف الشوكولاتة المذابة للخليط.

نقوم بخفق الكريمة السائلة بالمضرب الكهربائي جيداً حتى نحصل على القوام المطلوب، ثم نقوم بإضافة الكريمة المخفوقة إلى خليط الكاكاو والشوكولاتة مع التقليب، بعد ذلك يوضع الأيس كريم في قالب ويوضع في الفريزر حتى يتماسك تماماً، وعند التقديم يخرج من الفريزر ويقدم في أكواب التقديم بعد استخراجه من القالب باستخدام الملعقة المخصصة للأيس كريم.

كوب من زبدة الفول السوداني.

2 ونصف كوب كريم شانتيه بودر.

2 كوب حليب مثلج. (ويمكن استبداله بماء مثلج حسب المتاح).

علبة حليب محلى مكثف.

نضع الكريم شانتيه في إناء ونضيف إليه الحليب البارد المثلج، ونخفقهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على القوام المطلوب، بعد ذلك نضيف إليهم الحليب المحلى المكثف وزبدة الفول السوداني، ونقلب كل المكونات مع بعضها ويمكن استخدام المضرب الكهربائي في هذه الخطوة أيضاً.

بعد ذلك يوضع الأيس كريم في قالب أو علبة أو أي إناء مفضل لديكم ويوضع في الفريزر فترة كافية حتى يتماسك تماماً ويحصل على قوام الأيس كريم المعتاد، ويخرج عند التقديم وبالهناء والشفاء.