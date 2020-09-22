خلطات زيت السمسم لزيادة كثافة الحواجب بدون تاتو، تهتم الكثير من الفتيات بعمل شكل مميز للحواجب خاصة إذا كانت خفيفة للغاية وبالتالي تحاول استخدام الوشم أو التاتو حتى تصبح الحواجب لها شكل مميز وجميل ولكنها تحاول البحث عن بعض المكونات الطبيعية التي تساعدها على زيادة كثافة شعر الحواجب حتى تصبح شكلها جميلة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على زيت السمسم حيث يساعد على زيادة كثافة الشعر بدون استخدام الوشم.

أو الناتو.

وصفة زيت السمسم لزيادة كثافة الحواجب

زيت السمسم يحتوي على الكثير من العناصر والمركبات الهامة التي تعمل على زيادة كثافة نمو الشعر وتغذيته حيث يمكنك أخذ القليل من زيت السمسم وتدلك به الحواجب مرتين في اليوم أو يمكنك تركه لمدة ليلة كاملة، وبعد ذلك يشطف بالماء الفاتر وفي خلال 30 يوم سوف تلاحظين زيادة كثافة شعر الحواجب بشكل طبيعي وآمن.

زيت السمسم وعصير الليمون

يمكنك استخدام هذه الوصفة حتى تساعد على زيادة كثافة الحواجب بكل سهوله مكونات طبيعية وآمنة حيث يمكن خلط نصف ملعقة من عصير الليمون مع ست نقاط من زيت إكليل الجبل وتخلط المكونات مع بعضها ويتم وضعها على الحواجب ويتم تدليكها جيدا وتترك لمدة 10 دقائق وبعد أن تجف يتم شطفها بالماء الفاتر، ويتم استخدام هذه الطريقة مرتين في اليوم وسوف تلاحظين نتائج فعالة بعد من سبع أيام على الأقل بدون أن تحتاج إلى رسم الحواجب بالقلم الأسود الخاص بالحواجب أو الوشم، لأن هذه الوصفة تحتوي على بعض أن مركبات الطبيعية التي تعمل على زيادة كثافة الشعر بشكل طبيعى وآمن.