أمراض صحية تسبب إدرار البول

الأعراض الصحية دوت الخليج الدلالات و العلامات التي تشير إلى وجود خلل ما في جسم الإنسان، وأحد ضمن هذه الأعراض كثرة التبول، وبمعنى آخر يمكن أن نقول أن هنالك أمراض صحة تسبب إدرار البول، ولذلك خطر على الصحة، فلنتعرف سوياً على هذه الأمراض.

أمراض تسبب إدرار البول:

قدم موقع " ويب طب" عدداً من المسببات وراء كثرة التبول وهي:

الأمراض الالتهابية في المثانة.

الإصابة المسبقة بالسكتة الدماغية.

كثرة التبول أحد أعراض مرض السكري

تضخم البروستاتا لدى الرجال يسبب إدرار البول.

الأمراض التي تصيب المسالك البولية.

الأمراض العصبية.

الإصابة بمرض متلازمة فرط نشاط المثانة.

الاضطرابات النفسية تجعل المثانة شديدة الحساسية فيكثر الشعور بالتبول.

فيما عدا الأمراض الصحية فهنالك مسببات أخرى لفرط التبول وهي:

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التبول الليلي اللاإرادي.

المرأة الحامل تصاب بكثرة التبول بسبب ضغط الجنين على المثانة.

شرب المشروبات الضارة يسبب إدرار للبول.

الإفراط في شرب القهوة مدر للبول.

الإفراط في شرب السوائل خاصة قبل النوم.

تناول الأدوية التي تساهم في إدرار البول.

علاج كثرة التبول:

علاج المرض المسبب و السيطرة عليه.

تنظيم أوقات شرب السوائل خلال اليوم.

بعض الأدوية يمكن أن تساعد على تقوية المثانة.

الخضوع لعلاج طبي يساهم في تحفيز وتنشيط المثانة.

تعديل النظام الغذائي.

ممارسة أنواع معينة من الرياضة تساهم في تقوية المثانة و التحكم بها.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.