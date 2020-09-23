حلول بسيطة لإصلاح الشعر التالف في المنزل

إصلاح الشعر التالف، يعتبر الشعر من الأشياء التي تحظى باهتمام كبير في التجميل، وتهتم معظم السيدات بمظهر الشعر وسلامته ولكن يفضل أن تكون هذه الطرق التي نتبعها للاهتمام بشعرنا أن تكون طرق طبيعية وليست باستخدام مكونات صناعية أو طرق أخرى تضر السعر ولا تجعله يستفيد على الإطلاق.

يواجه الشعر عدة مشاكل قد تضره وتجعله تالف ولا يرغب الناس في إظهاره بسبب المشاكل الموجودة به، وبغض النظر عن الأسباب ستكون النتيجة واحدة وهي تقصف الشعر وسقوطه وجفاف فروة الرأس وعدم تغذية بصيلات الشعر وعدم وصول الدم إليها ويصبح الشعر جاف ومظهره غير جذاب وقد ينتج أيضًا ظهور اللون الأبيض في الشعر.

بطرق بسيطة ومكونات طبيعية موجودة في المنزل باستمرار يمكن تطبيق هذه الوصفات وستلاحظين تغير الشعر وحل هذه المشاكل سريعًا وسنشرح في هذا المقال بعض الوصفات.

وصفة العسل وزبدة الفول السوداني

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات التي تحسن مظهر الشعر التالف وتجعله يبدو جيد ومقبول وتخلصنا من تقصف الشعر والتلف.

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يتم تجهيز هذه الوصفة باستخدام: ملعقة صغيرة من خل التفاح وملعقتين من العسل وملعقة من زبدة الفول السوداني ويتم خلطهم جيدًا، وتزيد الكمية حسب طول الشعر واحتياجاته، وندهن هذا الخليط على الشعر التالف ونستمر في تدليكه حتى يصل إلى كل الأماكن التالفة، ويترك لمدة نصف ساعة ثم يتم غسله وسنلاحظ فرق كبير قبل وبعد الاستخدام وتكون النتائج أكثر فائدة عند الاستمرار في تطبيق هذه الوصفة.

وصفة زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من أكثر الزيوت إفادة للشعر ويتم استخدامه من قديم الأزل حتى الآن فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقاوم مسببات التلف ويحتوي على الفيتامينات التي تفيد الشعر.

يتم تطبيق هذه الوصفة بطريقة بسيطة: وهي أن نحضر كمية من زيت الزيتون ونقوم بتسخينه لمدة صغيرة لا تتجاوز دقائق، ثم نتأكد من أنه أصبح دافئ ونقوم بفرده على الشعر وفرك فروة الرأس به ولكن يجب أن لا يكون ساخن حتى لا يؤذي الشعر، ثم نقوم بلف الرأس بواسطة منشفة دافئة ونتركها طوال فترة الليل أو لمدة لا تقل عن ساعة ويتم تطبيق هذه الوصفة عدة مرات في الشهر وستقدم استفادة كبيرة.