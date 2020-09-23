طريقة تكبير الخدود بالخميرة

تكبير الخدود بالخميرة، يعد جمال الوجه هو الشئ المرغوب فيه والمنشود لدى جميع البنات وتحاول جميع البنات أن تجد حلول وطرق عديدة لإظهار جمالهن، وتعد الخدود الكبيرة الممتلئة من مظاهر الجمال وعلامات الجمال لدى البنات، فهناك عدة طرق طبيعية لتكبير الخدود، وأيضًا هناك طرق علاجية مثل عمليات التجميل الجراحية التي يمكن أن يتم إجرائها لتكبير الخدود، ولكن تعتبر الطرق الطبيعية هي الأفضل لأنها تكون آمنة وليس لها أي آثار جانبية.

كيفية تكبير الخدود عن طريق استخدام الخميرة

تعتبر الخميرة من أهم الطرق التي يمكن أن يتم استخدامها في تكبير الخدود وتسمين الوجه بشكل عام وعن طريق استخدام طرق طبيعية وآمنة، فهناك عدة وصفات طبيعية لتكبير الخدود وجمال الوجه يمكن أن يتم استخدامها في ذلك، ومن هذه الوصفات الطبيعية ما يلي:

وصفة الخميرة والعسل لتكبير الخدود

يعد العسل من أهم العناصر الطبيعية في تبييض الوجه وتفتيح البشرة، ويقوم بتقشير الجلد، ومنع ظهور التجاعيد وجفاف الجلد، وإضافةً إلى ذلك فإن خلط العسل مع الخميرة يساعد في تسمين الوجه وتكبير الخدود.

مقدار ملعقة خميرة كبيرة.

مقدار ملعقة عسل أبيض كبيرة.

مقدار نصف ملعقة عصير ليمون كبيرة.

مكونات وصفة الخميرة والعسل لتكبير الخدود

نقوم بإحضار إناء صغير يفضل ألا يكون من المعدن حتى لا يتفاعل مع العسل ويفقد أهميته وفوائده، ونضع في الإناء ملعقة الخميرة وملعقة العسل الأبيض والنصف ملعقة عصير الليمون، ونقلب المكونات بشكل جيد مع بعضها البعض حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض. في البداية يتم غسل الوجه من أي أتربة أو غبار أو بقايا المكياج، حيث أن إذا تم وضع أي ماسك على بشرة غير نظيفة فقد يسبب ذلك حدوث مشكلات البشرة وتهيج البشرة وظهور الحبوب بها، لذلك يجب تنظيف البشرة أولًا بشكل جيد. يتم وضع الخليط على البشرة مباشرةً ثم يتم تدليك البشرة بالخليط لمدة عشرة دقائق، ويترك الخليط على الوجه لمدة ساعة كاملة، وبعدها يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

طريقة عمل واستخدام وصفة الخميرة والعسل لتكبير الخدود