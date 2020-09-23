تأثير كورونا على مرضى ارتفاع ضغط الدم

ومازالت الأبحاث والدراسات تضيف في كل مرة مرض جديد وحالة صحية تساهم في رفع نسبة الإصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورنا، وهاهي دراسة جديدة عن ذلك تؤكد أن مرضى ارتفاع ضغط الدم في خطر، فما تأثير كورونا عليهم.

كورونا وارتفاع ضغط الدم:

كشفت وكالة تاس الروسية، أن الدراسات أظهرت أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بكوفيد 19 ، كما يعانون من شكل أكثر خطورة من عدوى فيروس كورونا التاجي، وفقًا لما قاله سيرجي بويتسوف، المدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض القلب، ورئيس أطباء القلب بوزارة الصحة الروسية.

مرضى ارتفاع ضغط الدم:

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وأضاف بويتسوف هناك دراسات محددة تؤكد أن هناك ارتباط إلى حد كبير بحقيقة أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، معرضين بشكل أكبر لمضاعفات فيروس كورونا، وأن 40 % من السكان البالغين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وكلما تقدم الشخص في السن، زادت احتمالية ظهور ارتفاع ضغط الدم، كما يعاني 90% من الأشخاص في سن 80 عامًا من ارتفاع ضغط الدم.

وبطبيعة الحال كلما تقدم الشخص في السن زادت خطورة الإصابة بفيروس كورونا، خاصة إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وأصبح ارتفاع ضغط الدم في الوقت نفسه عاملاً أساسيا لإمكانية الإصابة بالفيروس.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.