تنظيف عيون البوتجاز والفرن في ثواني وبدون مجهود

تنظيف عيون البوتجاز والفرن، تسعى كل ربة منزل على الحفاظ على البوتاجاز الخاص بمطبخها نظيفاً دائماً، ولكن يصعب هذا بسبب استخدامه لتحضير الكثير من الوجبات طوال اليوم، لذلك من الأفضل تخصيص يوم في الشهر لتنظيف البوتاجاز بشكل عميق، لأن إهمال تنظيف البوتاجاز وخاصة العيون، يقلل من كفاءة البوتاجاز وقد يعرضه للتلف مع مرور الوقت .

ولكن هذا لا يعني عدم تنظيف البوتاجاز باقي أيام الشهر، بل يجب تنظيف البوتاجاز بشكل يومي بعد الانتهاء من طبخ الطعام، لأن تركه دون تنظيف سوف يجعل عملية تنظيفه بعد ذلك في غاية الصعوبة وسوف تستهلك الكثير من الوقت .

وصفة جبارة لتنظيف عيون البوتجاز والفرن

ومن أشهر البقع التي تتواجد على سطح البوتاجاز بشكل يومي، هي بقع الطعام المحترق مثل بقع الحليب والصلصة، ولإزالتها بكل سهولة يتم تحضير لتر من الماء الدافئ المضاف له ربع كوب من البيكنج بودر، ويتم توزيع الخليط على سطح البوتاجاز، وبعد مرور ربع ساعة يتم مسح السطح بإسفنجة نظيفة، وعندها سوف نلاحظ اختفاء البقع بكل سهولة .

كما يمكن التخلص من هذه البقع باستخدام طريقة أخرى وهي النشادر، حيث يتم توزيع بعض من النشادر على البقع الموجودة على السطح ونتركها لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك نقوم بفرك البقع بفرشاة أسنان قديمة أو قطعة قماش نظيفة، ويجب الحرص أثناء استخدام النشادر لأن لها رائحة نفاثة قد تسبب الكثير من المشاكل في الجهاز التنفسي، يمكن التخلص من بقع الطعام المحترق فوراً بمجرد حدوثها، عن طريق توزيع بعضاَ من الملح على هذه البقع وبعد دقيقة واحدة يتم مسح البقعة بكل سهولة بإسفنجة نظيفة .

طريقة تنظيف فرن البوتجاز

أما الفرن فيمكن تنظيفه من الداخل مرة كل أسبوع بطريقة سهلة جداً، حيث يتم تشغيله ووضع بعض من الماء الدافئ داخله، ونترك الماء داخل الفرن حتى يغلي، نترك الماء يتبخر داخل الفرن ثم نغلق الفرن ونتركه حتى يبرد قليلاً، وبعد ذلك نحضر اسفنجة او قطعة قماش نظيفة ونبللها ببعض من الخل، ثم نمسح الفرن من الداخل لإزالة أي دهون أ وبقع متراكمة داخل، كما يجب الحرص على مسح باب الفرن من الخارج بفوطة مبللة ببعض من الماء وسائل الصحون لإزالة أي بقع متراكمة عليه.