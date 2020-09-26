يعد تسوس الاسنان من المشكلات الشائعة التي يعاني منها العديد من الأشخاص، لا سيما الصغار أو المهملين لصحة أسنانهم.

ويتمثل التسوس بوجود نخر في السِن يبدأ بحجم صغير ثمّ تتسع رقعته تدريجياً، وفي بعض الأحيان عندما يصل الى مراحل متقدمة، يتكسر فيها السن وتلتهب اللثة بشكل كبير، ويرافقه شعور بالأوجاع عند شرب الماء أو تناول الطعام، وقد تصل الى اوجاع قوية مع عدم القدرة على النوم.

تعرفنا الدكتورة منى عمر سليمان، اخصائية طب الاسنان من مستشفى الزهراء الشارقة، على ابرز النصائح التي تساعد في الحفاظ على الاسنان وحمايتها من التسوس.

كيفية المحافظة على صحة الاسنان ووقايتها من التسوس

بحسب د. سليمان، فإن الحفاظ على صحة الاسنان ووقايتها من التسوس يتحقق باتباع التالي:

• تنظيف الاسنان بشكل يومي: وينصح بألا تقل عدد المرات التي يتم تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون فيها عن مرتين في الصباح والمساء. كما يستحسن تفريش الأسنان بعد كل وجبة طعام للتخلص من بقايا الطعام، والقضاء علىالجراثيم والبكتيريا المسببة للتسوس.

• التقليل من الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر: لأنها ترفع احتمال الإصابة بتسوس الأسنان، كالحلويات، والشوكولاته، والمشروبات الغازية، والمربيات، والبوظة.

• تجنب التدخين والشيشة: كونها تساعد على تهالك السن وتسوسه، كما تسبب رائحة الفم الكريهة.

• تناول الاطعمة الصحية التي تحتوي على عنصر الكالسيوم الضروري لصحة السن: كالحليب ومشتقاته من الأجبان والألبان، والفواكه الطازجة.

• تجنب استخدام الأسنان لغير قضم الطعام: فبعض الأشخاص يلجأون لقطع خيط الحياكة بأسنانهم، أو تمزيق قطعة قماش بأسنانهم أيضاً عوضاً عن استخدام المقص. كما أن كسر قشور بعض المكسرات وغيرها من الثمار الصلبة يلحق الضرر بالسن، وقد يؤدي إلى تخلخله بسهولة، وإدخال الجراثيم على الأسنان، والتسبب بسهولة في تسوسها.

• استخدام الخيط السني، وغسول الفم مع الفرشاة والمعجون.

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• الاعتناء ب صحة اللثة، ففي بعض الحالات تتسبب اللثة المريضة بتسوس الأسنان وتعفنها.

• عدم تجاهل الأسنان التي تحتاج إلى حشوة طبية مستعجلة: فبعض الأشخاص عند توقف شعورهم بالألم، يمتنعون عن مراجعة طبيب الأسنان، متناسين أن هذا الإهمال سيكلفهم خسارة الأسنان من خلال تسوسها تدريجياً. كما على الأشخاص الذين يتعرضون لحوادث فقدان بعض الأسنان تعويضها سريعاً؛ فالفراغات بين الأسنان تسبب العديد من التسوسات.

• عدم استخدام الأغراض الشخصية لشخص آخر، أو السماح للآخرين باستخدامها، كأدوات الطعام أو فرشاة الأسنان، فكلها تنقل الجراثيم وقد تسبب الإصابة بالتسوس.

ومن النصائح الاخرى للمحافظة على صحة الاسنان ووقايتها من التسوس:

• مضمضة الفم بالفلوريد، خاصة من قبل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بتسّس الأسنان ونخورها.

• مراجعة طبيب الاسنان بشكل دوري، للحصول على نصائح دورية للعناية بالأسنان والفم، والكشف عن أية مشاكل، وحلها مبكراً.

• شرب المياه التي تحتوي على الفلورايدر والذي يقلل من خطر الإصابة بتسوس الأسنان، حيث إن شرب الماء المعلب الخالي من الفلوريد يؤدي للحرمان من الاستفادة من فوائد هذا العنصر المهم لصحة الأسنان.

• تجنب تناول الوجبات خلال اليوم بشكل متكرر وشكل مفرط يمكن ان يؤدي لتعرض الاسنان لهجوم مستمر من الافرازات الحمضية التي تفرزها البكتيريا.

• استخدام الختام السني Fissure sealant، وتكون على شكل مادة توضع على أسطح الضروس الخلفية، وتساهم هذه المادة في سد الفجوات والقنوات التي تتراكم فيها بقايا الطعام. كما تحمي طبقة المينا من التعرض للأحماض واللويحات السنية.

• تناول بعض المواد الغذائية قد يقي من الإصابة بنخور الأسنان وتسوسها، مثل االخضروات والفواكه الغنية بالألياف، والأغذية الغنية بالكالسيوم، وشرب الشاي الأسود، أو الأخضر دون سكَر، ومضغ العلكة الخالية من السكر والغنية بالزيليتول.