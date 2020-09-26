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فوائد اليقطين لموسم الخريف

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جدة-ولاء حداد السبت,26 أيلول (سبتمبر) 2020 - 22:14

فوائد اليقطين لموسم الخريف تتلخص في كونه من أشهر أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والمضادات التي تساهم في رفع مناعة الجسم وحماية الجسم من أي مرض موسمي، وذكر موقع "ويب طب" مجموعة من فوائد اليقطين وهي:

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فوائد اليقطين لموسم الخريف:

  • فيتامين سي في اليقطين يساهم في الوقاية من أمراض الخريف وأهمها الحساسية و الانفلونزا.
  • اليقطين غني بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تعزز مناعة الجسم.
  • اليقطين مصدر مهم للبيتا كاروتين وهو مضاد أكسدة قوي يحارب الجذور الحرة ويقوي المناعة ويقي من أمراض عدة منها السرطانات وأمراض القلب، والحماية من الربو  وتأخير الشيخوخة وعلامات التقدم في السن.
  • تناول اليقطين خاصة أنه يحتوي على البوتاسيوم والألياف يساهم في تنظيم ضغط الدم.
  • فيتامين سي في اليقطين مهم لصحة وسلامة البشرة.
  • اليقطين غني بالبوتاسيوم وبالتالي يساهم في خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
  • اليقطين يمنع فقدان الكتلة العضلية، ويحافظ على كثافة المعادن في العظام.
  • من فوائد اليقطين أنه يساهم في ضبط مستوى السكر في الدم من خلال التأثير على امتصاص الجلوكوز وبالتالي فهو من الخضروات المهمة لمرضى السكري.
  • لتناول القرع تأثير قوي على وهذا ما قد يجعل له دور في السيطرة على مستويات السكر في الدم  وخاصة في حالة مرضى السكري.
  • اليقطين يساهم في تعزيز صحة العين بسبب احتوائه على فيتامين سي وفيتامين إي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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