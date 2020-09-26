فوائد فيتامين د لمرضى فيروس كورونا

فيتامين د من أكثر أنواع الفيتامينات التي ارتبطت اسمها بمرض كورونا، حيث نصح الأطباء و المختصون سابقا بضرورة الحفاظ على مستوى فيتامين د في الجسم ضمن الحد الطبيعي، وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورون، وهاهي دراسة تؤكد ذلك وتضيف أنه حتى في حال الإصابة بفيروس كورونا، فإن فيتامين د مهم للمرضى، فما فوائده.

فيتامين د وكورونا:

أظهرت دراسة حديثة، صدرت في الولايات المتحدة، أن المرضى الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين د أقل عرضة للوفاة بفيروس كورونا، أو حتى للمعاناة من مضاعفات الفيروس الفتاك، بينما وجدت دراسة أخرى أن ذلك الفيتامين المهم يقلل أيضًا من معدلات الإصابة.

أهمية فيتامين د:

بينت الدراسة التي أصدرتها كلية الطب بجامعة بوسطن، أن التمتع بكميات مناسبة من فيتامين د يرتبط بانخفاض ملحوظ في مستوى الالتهابات المرتبطة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى رفع أداء خلايا المناعة في الدم.

وترتبط المستويات المرتفعة للخلايا الليمفاوية بالحد من رد الفعل المناعي المفرط المسمى بـ"عاصفة السيتوكين"، أو إطلاق الكثير من البروتينات في الدم بسرعة كبيرة، وهو أحد الأسباب الشائعة للوفاة بفيروس كورونا.

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تفاصل الدراسة:

خلال الدراسة سحبت عينات دم لقياس مستويات فيتامين د من 235 مريضًا، أدخلوا إلى المستشفى بعد الإصابة بكوفيد-19، حسبما أوضحت مجلة "بلوس وان".

وتمت متابعة هؤلاء المرضى لمعرفة حالاتهم، بما في ذلك شدة العدوى لديهم، سواء فقدوا الوعي، أو كانوا يعانون من صعوبة في التنفس، وصولا إلى حالات الوفاة.

وتبين أنه بالنسبة إلى المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، كان أولئك الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين د أقل عرضة للوفاة بنسبة 51%، مقارنة بالمرضى الذين يعانون من نقص الفيتامين.