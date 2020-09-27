10 حاجات متعمليهاش ابدا لشعرك!

كتير مننا بيعانوا من مشاكل كتير في الشعر زي التساقط, التقصف ، وغيرها من المشاكل اللي بتقابلنا ، واول حاجة بنفكر نعملها اننا نغير روتين العناية والمنتجات اللي بنستخدمها من الشامبو والبلسم وغيره من منتجات الشعر ، لكن الحقيقة ان تلف الشعر ممكن يكون لاسباب تانية بنعملها واحنا مش واخدين بالنا ، والنهاردة هنتعرف مع بعض على 10 حاجات ممكن تأذي شعرك عشان تتجنبيهم وهتلاحظي بعدها الفرق على شعرك.

حاجات ممكن تأذي شعرك:

1- متحطيش البلسم على الجذور:

الشامبو للجذور والبلسم للاطراف ، دي قاعدة ثابتة في العناية بالشعر ، الشامبو مهمته ازالة الاوساخ والزيوت الزيادة من فروة الراس ، والبلسم لترطيب اطراف الشعر، ومتفكريش ان الاستخدام المفرط للبلسم ممكن انه يعالج الجفاف اللي بيسببه الشامبو ، الترطيب الاضافي او الافراط في استخدام البلسم ممكن يخلي فروة الراس دهنية وعرضة للقشرة ، وده هيزود تساقط الشعر ، عشان كده بننصحك انك تستخدمي البلسم للاطراف بس وابعديه عن الجذور تماما.

2- اتجنبي المساج القاسي:

المساج او تدليك فروة الراس بيساعد على تحسين نمو الشعر لانه بيزود الدورة الدموية ، ولكن اتجنبي التدليك القاسي او القوي ، لانه هيجيب نتيجة عكسية وهيسبب تساقط الشعر ، اعملي بس تدليك بالزيت خفيف بأطراف صوابعك.

3- اتعاملي مع الشعر بحذر وهو مبلول:

الشعر وهو مبلول بيكون ضعيف وبيبقى معرض للتقصف اكتر ، عشان كده بننصحك بتجنب استخدام المشط مع الشعر المبلول ، ولو عايزة تسرحيه وهوو مبلول استخدمي مشط خشب ناعم باسنان واسعة.

4- التعرض للشمس:

التعرض المفرط لاشعة الشمس بيضر الشعر بشكل كبير جدا ، وبيسبب جفافه وتقصفه ، وكمان استخدام المنتجات بشكل مفرط على الشعر بيضره.

5- المية السخنة:

متغسليش شعرك بمية سخنة لان الشعر هيبقى جاف وخشن بالتدريج مع الوقت ، دايما خلي الشعر وفروة الراس باردين ، ده هيضمنلك انك تحافظي عليه من التلف.

6- استخدمي واقي من الحرارة:

في اي وقت تستخدمي فيه ادوات تصفيف الشعر السخنة او الحرارة على شعرك سواء سيشوار او مكوى ، استخدمي دايما واقي من الحرارة بحيث انه يعمل درع على شعرك ويحمي الشعر من انه يتحرق ، الواقي من الحرارة هتلاقي متوفر بسهولة في السوق ولازم تحطيه قبل استخدام الحرارة ب 30 دقيقة.

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7- سرحيه من الاطراف للجذور:

لما تيجي تسرحي الشعر استخدمي دايما منتجات ازالة التشابك ، واستخدمي مشط اسنانة واسعة ، وابدأي من اطراف الشعر للجذور ، ومتسرحيش الشعر المتشابك ابدا من الجذور الاول لانه ممكن يتكسر.

8- اعتمدي على تسريحات الشعر الفضفاضة:

ممكن تكوني بتفضلي او بتعتمدي دايما على الكحكة العالية مع شد الشعر وتثبيته ببنس كتير ، او تسريحة ديل الحصان العالية المشدودة او ضفيرة ضيقة ومشدودة ، ولكن فكرة ان شد الشعر بقوة ممكن يزود طوله دي مجرد خرافة ومالهاش اساس من الصحة ، عشان كده بننصحك تبعدي عن الضفاير المشدودة والكحكة وديل الحصان لانها بتسبب تلف الشعر.

9- منتجات العناية بالشعر:

ممكن تكوني صبغتي شعرك او عملتي له اي علاجات خاصة لنمو الشعر ، اختيار المنتجات المناسبة في الحالة دي مهم جدا ، بالنسبة للشامبو والبلسم اختاري الانواع المناسبة لحاجتك ، يعني لو صابغة شعرك استخدمي الشامبو والبلسم الخاص بالشعر المصبوغ ، وهكذا حسب احتياج شعرك.

10- فرشة الشعر:

دايما التركيز بيكون على ماركة منتجات الشعر وتاريخ انتهائها وصلاحيتها ، ولكن هل سألتي نفسك في يوم عن فرشة شعرك؟ هل قديمة وشعيراتها مبقتش كويسة؟ مش نضيفة؟ مهم جدا ان فرشة الشعر تكون نضيفة وشعيراتها كويسة عشان تحافظي على شعرك صحي.

امشي على العشر نصايح دول ، ولاحظي الفرق على شعرك بنفسك.

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