شكرا لقرائتكم خبر عن بودرة التلك والفازلين للوقاية من التهاب الجلد بسبب ارتداء الكمامة والقفازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العلماء أن الفازلين وبودرة التلك من المرجح أن يوفروا حماية طويلة الأمد للجلد لمن يرتدون معدات الحماية الشخصية، مثل: الكمامة والقفازات، وهو تقدم قد يساعد العاملين في مجال الرعاية الصحية على منع الإصابة من الاستخدام المطول للأقنعة والقفازات وسط جائحة كورونا، ووفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة PLOS ONE، فإن أفضل الكريمات التي يمكن استخدامها هي تلك التي لا تمتص في الجلد، مما يخلق طبقة طويلة الأمد من الحماية بين الجلد ومعدات الوقاية الشخصية.





ووفقا لموقع "مينت" لاحظ العلماء، من جامعة إمبريال كوليدج لندن، أن ارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل أقنعة الوجه والنظارات الواقية ومعدات حماية الجهاز التنفسي أصبح جزءًا أساسيًا من حياة العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية أثناء جائحة COVID-19.

وأوضحوا إن المزيد من الأشخاص أصبحوا يرتدون معدات الوقاية الشخصية للوجه الآن أكثر من أي وقت مضى، لفترات طويلة ، لحمايتهم من فيروس كورونا.





قال الباحثون إن استخدام معدات الوقاية الشخصية لفترات طويلة، خاصة على الجلد الرقيق للوجه، يمكن أن يسبب الاحتكاك وإصابات مثل تمزق الجلد، والتقرحات، والشرى "الأرتيكاريا".

من أجل تقليل آثارالاحتكاك، يُنصح الأطباء بتطبيق مواد ترطيب الجلد كل نصف ساعة، والتي قالوا إنها قد تكون غير عملية أثناء العمل في الورديات وقد تعرض الأطباء للفيروس.

وأضاف العلماء أن العديد من المرطبات النموذجية لا تدوم طويلاً لأنها مصممة ليتم امتصاصها في الجلد من أجل "إحساس غير دهني".

وقال كبير الباحثين مارك ماسين من إمبريال كوليدج لندن: "نعتقد أن المرطبات مفيدة لبشرتنا، لكن كريمات البشرة التجارية غالبًا ما تكون مصممة لامتصاص الجلد دون ترك أي بقايا".

وأضاف ماسين: "في حين أن هذا أمر جيد بالنسبة للترطيب اليومي، فإن دراستنا تظهر أن بقايا الدهون هي بالضبط ما نحتاجه لحماية البشرة من احتكاك معدات الوقاية الشخصية".

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في البحث، قام العلماء ببناء مقياس ثلاثي- أداة تقيم الاحتكاك بين سطحين - واستخدموه لاختبار الاحتكاك بين الجلد ومادة "بوليديميثيل سيلوكسان" (PDMS) ، وهو مكون شائع في معدات الوقاية الشخصية.

قام العلماء باختبار المنتجات المتاحة تجاريًا لقياس كيفية تغيير الاحتكاك بين PDMS وجلد الساعد الداخلي لمشارك رجل يبلغ من العمر 44 عامًا، واختبار الاحتكاك عند التطبيق وكرر الباحثون عملية الاختبار بعد ساعة ، اثنتين ، وأربع ساعات من التطبيق.

وجدت الدراسة أنه في حين أن معظم المنتجات قللت من الاحتكاك في البداية بنسبة 20%، فإن بعض مواد التشحيم القائمة على السيليكون والماء والجلسرين زادت مستويات الاحتكاك بمرور الوقت بنسبة تصل إلى 29 % مقارنة بالبشرة الجافة.

ومع ذلك ، قال العلماء إن منتجين يقللان من الاحتكاك مع مرور الوقت فوفقًا للدراسة ، قلل مسحوق بودرة التلك الاحتكاك بنسبة 49 % عند الاستخدام و 59 % في أربع ساعات، كما أن المنتج المتاح تجاريًا والذي يتكون من زيت جوز الهند وزبدة الكاكاو وشمع العسل قلل الاحتكاك بنسبة 31% عند الاستخدام و 53 % عند الاستخدام أربع ساعات.

قال العلماء إن مزيجًا من الفازلين واللانولين قلل الاحتكاك بنسبة 30 % خلال الاختبار.

ووجدوا أنه عند تطبيق المرطبات التجارية، كان الاحتكاك عند الاستخدام منخفضًا، ولكنه زاد بشكل كبير في غضون عشر دقائق من التطبيق.

وأوضح الباحثون أن هذا يرجع إلى أن المكونات النشطة، المعروفة باسم المرطبات، تجذب الماء مثل المغناطيس من الطبقات السفلية من الجلد إلى الطبقات العلوية، مما يجعلها ناعمة وغير مشحمة وقابلة للتشقق.

قال فريق الدراسة: "المنتجات التي لا تمتص البشرة بسهولة هي التي توفر طبقة واقية بالنسبة لمرتدي معدات الوقاية الشخصية ، من الأفضل تجنب الكريمات والمرطبات التي تعلن عن" إحساس غير دهني ".

وأضافوا: "يمكن أن يكون الاحتكاك ضارًا بشكل لا يصدق للجلد ، خاصة عند تطبيقه لفترة طويلة. نأمل أن تنقذ دراستنا العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من مرتدي معدات الوقاية الشخصية في الخطوط الأمامية من المعاناة من الآثار المؤلمة والمدمرة لاحتكاك الجلد".