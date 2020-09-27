شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس عشان تخس.. 5 فوائد لممارسة الرياضة على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لها فوائد صحية لا حصر لها، حيث يمكن أن تساعدنا في إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزننا الحالي ولكن على الرغم من أن فقدان الوزن أمر رائع إلا أنه ليس السبب الوحيد لممارسة الرياضة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد صحية أخرى لممارسة الرياضة وفقا لطبيب الطب الرياضى بمستشفى كلايفلند كلينيك الأمريكي توماس ميك.

فوائد الرياضة

-يمكن أن تجعلك الرياضة تشعر بالسعادة

تسبب الرياضة اندفاع الإندورفين وهو عبارة عن هرمونات تقلل الألم وتعزز الشعور بالسعادة، وتخلق شعورًا عامًا بالرفاهية والإيجابية، ويعمل الإندورفين أيضًا كمسكن طبيعي للألم ويمكن أن يساعد في تخفيف الآلام طويلة المدى.

يمكن لممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقوية العضلات وتقليل الألم المزمن وخطر الإصابة.

-يمكن أن تمنحك التمارين الرياضية المزيد من الطاقة

يؤدي النشاط البدني إلى زيادة معدل ضربات القلب وتدفق الدم يعني المزيد من الأكسجين والمواد المغذية لعضلاتك مستويات طاقة أعلى وعلى الرغم من أنه يبدو غريباً أن إنفاق الطاقة يمكن أن يمنحك المزيد من الطاقة، إلا أن العلم يدعم هذا الادعاء.

وجدت إحدى الدراسات أن 90٪ من الأشخاص الذين أكملوا برنامجًا للتمارين الرياضية بانتظام أفادوا بتحسن أعراض التعب مقارنة بمن لم يمارسوا الرياضة.

تعزز النوم الجيد

Advertisements

يمكن أن تقلل التمارين من مستويات التوتر والقلق، مما يجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء والاستقرار ، وهي منطقة مثالية للنوم

يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى رفع درجة حرارة جسمك وتجعلك تشعر بمزيد من اليقظة على مدار اليوم ، ولكنها قد تساعدك أيضًا على الانجراف بشكل أفضل عندما تبدأ درجة الحرارة الداخلية في الانخفاض مرة أخرى.

إذا كنت تمارس الرياضة في الخارج، فإن التعرض لفيتامين (د) يمكن أن ينظم دورة نومك والاستيقاظ. ما عليك سوى السير بحذر عند التمرين ومدى اقتراب موعد النوم.

تساعد في محاربة الاكتئاب

تشير الأبحاث إلى أنه بالنسبة لحالات الاكتئاب الخفيفة أو المتوسطة، يمكن أن تكون التمارين الرياضية علاجًا فعالًا ،. لكن لا تعتقد أنك بحاجة لبدء التدريب لسباق الماراثون للحصول على الفوائد.

أظهرت إحدى الدراسات أن ستة أسابيع فقط من اليوجا كانت كافية لتقليل الاكتئاب وحتى القلق

تركز اليوجا وتمارين البيلاتس أيضًا على تمارين التنفس ، والتي يمكن أن تقلل من التوتر وتعزز الاسترخاء.

يمكن أن يعزز صحة دماغك

التمرين مفيد للحفاظ على صحة الدماغ للجميع، ولكنه مفيد أيضًا لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر تعمل الحركة على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ، وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتقليل الالتهاب.