هل يجب القلق من الصداع فى جانب واحد فقط من الوجه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يأتى الصداع بأشكال عديدة، نظرًا لأن الطريقة التى تعانى بها الصداع يمكن أن تختلف وكذلك الأسباب الكامنة وراءها، وإذا كنت تعانى من الصداع فى جانب واحد فقط من رأسك، فلا داعى للقلق، ولكن يجب عليك تحديد موعد مع طبيبك يمكن أن يعنى الصداع من جانب واحد أشياء مختلفة لكنهم غالبًا ما يشيرون إلى مجموعة من الاضطرابات التى ستحتاج إلى فحص شامل لتقديم العلاج، وفقا لموقع كلايفند كلينيك الأمريكي.

هناك أسئلة عديدة سيركز عليها طبيبك لتحديد سبب الصداع من جانب واحد وتشمل:

أولا، هل الصداع مستمر أم أنه يأتي ويذهب؟

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وثانيا، إلى متى يستمر الصداع؟

تساعد إجاباتك طبيبك فى تضييق نطاق فئة الصداع الذى تعانى منه.

فئات اضطرابات الصداع من جانب واحد

عندما نتحدث عن الصداع أحادى الجانب أو من جانب واحد، فهناك عائلة مميزة من اضطرابات الصداع التى تسبب هذا الأمر هناك أربعة أنواع مختلفة من الصداع:

-الصداع العنقودي- يصيب هذا النوع الرجال فى أغلب الأحيان يمكن أن تحدث نوبات الصداع هذه فى مواسم معينة. تدوم من 15 إلى 180 دقيقة إنها شديدة وحادة لدرجة أن المرضى يسمونها أحيانًا الصداع الانتحاري.

-صداع داء الهيمكرانيا المستمر - يسبب هذا الصداع ألمًا مستمرًا فى جانب واحد من الرأس لمدة 24 ساعة بينما يتسبب أيضًا فى نوبات ألم حادة. سيصاب الشخص بسيلان الأنف وقد تكون عيناه دامعة أيضًا.

-الصداع النصفى الانتيابى - يشبه هذا الصداع النصفى المستمر، لكن الأشخاص سيصابون بهجمات أقصر تستمر أقل من 24 ساعة، وسيكونون خاليين من الألم بينهما.

-صداعًا عصبيًا أحاديًا قصير الأمد مع حقن وتمزق فى الملتحمة، وصداع عصبى أحادى الشكل قصير الأمد مع أعراض قحفية ذاتية إنها صداع قصير الأمد ونادرًا ما يصيب الناس أنها تسبب بضع ثوان من ألم حاد فى الرأس على جانب واحد من الرأس مع عيون دامعة وسيلان الأنف.

إذا كنت تعانى من صداع من جانب واحد، فمن المهم حقًا البحث عن تقييم من قبل طبيب أعصاب أو أخصائى الصداع. ويعد الفحص الشامل أمرًا ضروريًا للعلاج المناسب وغالبًا ما يكون تصوير الدماغ ضروريًا لاستبعاد أى أسباب ثانوية لهذا الصداع.