شكرا لقرائتكم خبر عن أمل جديد لعلاج الزهايمر .. اكتشاف جين يحمي من المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة شرق فنلندا أن المتغير الجيني PLCG2-P522R ، الذي يحمي من مرض الزهايمر، يعزز العديد من الوظائف الرئيسية للخلايا المناعية، وتسلط النتائج التي تم الحصول عليها في الدراسة الضوء على أهمية الخلايا المناعية كهدف للتطويرالمستقبلي لعلاجات جديدة لمرض الزهايمر.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية، يعد مرض الزهايمر أكثر أشكال الخرف شيوعًا ويصاب به أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ولا توجد علاجات للوقاية أو العلاج الفعال من المرض يتم التعبيرعن العديد من جينات الخطر المرتبطة بمرض الزهايمر التي تم تحديدها مؤخرًا بشكل تفضيلي أو حصري في الخلايا المناعية للدماغ.

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بحثت دراسة أجريت بالتعاون مع جامعة شرق فنلندا ومعهد DZNE الألماني في دور المتغير الجيني Plcg2-P522R الخاص بالخلايا المناعية للدماغ في مرض الزهايمر ووجدت أنه يعزز العديد من الوظائف الخاصة بالخلايا المناعية.

وحددت الدراسة مواقع الخطر المرتبطة بمرض الزهايمر في ثلاثة جينات ، TREM2 و ABI3 و PLCG2 ، والتي يتم التعبير عنها بشكل أساسي في الخلايا المناعية بالدماغ تم العثور على العديد من المتغيرات الجينية للجين TREM2 تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وقالت ماري تاكالو ، باحثة ما بعد الدكتوراه من معهد الطب الحيوي في جامعة شرق فنلندا ، إنه يُظهر أن استهداف هذا المسار والوظائف الخلوية التي ينظمها قد يكون له إمكانات علاجية كبيرة في المستقبل.