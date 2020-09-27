شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تجارب لقاح أكسفورد لكورونا بالهند فى مواقع جديدة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت تجارب لقاح أوكسفورد لفيروس كورونا في مستشفى KEM بمومباي بالهند، بعد أن تم حقن الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد ، التي ينتجها معهد أمصال الهند ويطلق عليها اسم كوفيشيلد لثلاثة متطوعين ، سيدتين ورجل حصلا على جرعة 0.5 مل.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS تبلغ السيدتين من العمر 57 و 26 عاما والرجل يبلغ من العمر 33 عاما تم إعطاؤهم اللقاح المرشح في المعهد.

وأكد التقريرأن مستشفى كيم الذي تديره الحكومة الهندية في مومباي سيقدم أيضا الجرعة الأولى من اللقاح اليوم السبت، و قال العميد الدكتور هيمانت ديشموخ إنه سيتم إعطاء اللقاح لثلاثة أشخاص ، وأضاف أن شخصًا آخر سيحصل على دواء وهمي ، كجزء من إجراء الاختبار.

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يذكر أن هذه المستشفى هي واحدة من سبعة عشر موقعًا يتم فيها إجراء تجارب المرحلة الثانية من Covishield. وستتم مراقبة المتطوعين لمدة 28 يومًا بعد جرعة 0.5 مل من اللقاح ، ثم سيتم إعطاؤهم جرعة أخرى ، تليها 28 يومًا أخرى من المراقبة سيتم بعد ذلك أخذ عينة دم ، وسيتم مراقبتها لمدة 6 أشهر.

اجتذب لقاح أكسفورد-أسترازينيكا في السابق أنظار العالم عندما أصيب أحد المشاركين في التجربة بمرض عصبي تم الإبلاغ عنه ، وبعد ذلك توقفت التجارب في الهند ، وكذلك المملكة المتحدة ومع ذلك، أوضحت AstraZeneca لاحقًا أن الأعراض كانت فقط ضعف الأطراف وفقدان الإحساس ، ثم تعافى المتطوع، واستؤنفت التجارب مع مرة.