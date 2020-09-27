شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تطور اختبارا سريعا ورخيصا للكشف عن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور فريق من الباحثين في معهد كارولنسكا بالسويد طريقة لإجراء اختبار سريع ورخيص ودقيق للكشف عن فيروس كورونا، وتعمل الطريقة على تبسيط الاختبار وتحريره من خطوات التفاعل الباهظة الثمن، مما يتيح توسيع نطاق التشخيص للفيروس التاجي، ونشرت الدراسة في في مجلة Nature Communications، وبحسب موقع "مينت" فإن طريقة الاختبار كانت جذابة بشكل خاص للأماكن ذات الموارد المحدودة، وقال المحقق الرئيسي بيورن رينيوس، رئيس الأبحاث في قسم الكيمياء الحيوية الطبية والفيزياء الحيوية في معهد كارولنسكا "تم الانتهاء فعليًا من طريقتنا بحلول نهاية أبريل، ثم جعلنا جميع البيانات متاحة مجانًا على الإنترنت."

وتصاعد انتشار الفيروس التاجي الجديد وأدى معدل الانتقال المرتفع نسبيًا والعدد الكبير من الإصابات غير المصحوبة بأعراض إلى حاجة عالمية ضخمة لاختبارات تشخيصية سريعة وفعالة وبأسعار معقولة يمكن إجراؤها في البيئات السريرية وغير السريرية.

وتستند الاختبارات التشخيصية المحددة لـ COVID-19 إلى اكتشاف الحمض النووي الريبي الفيروسي في عينات المرضى، مثل مسحات الأنف والحنجرة ، والتي يجب بعد ذلك استخراج جزيئات الحمض النووي الريبي وتنقيتها.

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وطورت مجموعة البحث المشتركة بين الأقسام في Karolinska Institutet الآن طرقًا تتحايل تمامًا على إجراء استخراج الحمض النووي الريبي.

وفقًا للباحثين ، فإن أهم مفاتيح نجاح الطريقة هي إجراء تعطيل الفيروس أعلاه وصياغة جديدة للحل المستخدم لجمع ونقل عينة المواد المأخوذة من المرضى.

قال الدكتور رينيوس: "من خلال استبدال المخزن المؤقت للتجميع بتركيبات عازلة بسيطة وغير مكلفة ، يمكننا تمكين الكشف عن الفيروس بحساسية عالية مباشرة من العينة السريرية الأصلية ، دون أي خطوات وسيطة".

وأضاف: "بفضل التكلفة المنخفضة وبساطة الطريقة، أصبحت خيارًا جذابًا بشكل خاص في المواقع ذات الموارد المحدودة".