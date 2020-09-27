شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيمات Covid-19 قد تبدأ فى شهرى نوفمبر وديسمبر بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنتوني فاوتشى، خبير الأمراض المعدية الرائد في أمريكا، إن التطعيمات ضد فيروس Covid-19 قد تبدأ في نوفمبر أو ديسمبرالمقبلين، وتأتي تعليقات فاوتشى فى الوقت الذي تجاوزت فيه الولايات المتحدة 7 ملايين حالة مؤكدة لـ Covid-1، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، وتوفى أكثر من 203000 شخص جراء انتشار الفيروس الفتاك، وحسب ما ذكرته الـ cnn يقول فاوتشى إنه قد لا يزال هناك بعض الوقت حتى يعود كل شيء إلى الوضع الطبيعي قبل كورونا ،وقال فاوتشى للدكتور هوارد باوشنر، رئيس تحرير مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، في محادثة عبر الإنترنت: ربما سننتظر حتى الربع الثالث أو نحو ذلك من عام 2021. ربما حتى الربع الرابع.

وأشار فاوتشى إلى أنه مع تطوير اللقاحات المختلفة، من المحتمل أن تحصل الولايات المتحدة على 700 مليون جرعة بحلول أبريل 2021، لكن توافر اللقاحات ليس العامل الوحيد الذي يلعب دورًا.

Advertisements

وقال: "في مجتمعنا، من المحتمل ألا يرغب الكثير من الناس في الحصول على اللقاح على الفور ويريدون الانتظار ليروا ما سيحدث لأول 10،20، 30، 40 ، 50 مليون شخص"، مضيفا: من غير المرجح أن يلعب التدخل السياسي دورًا في عملية الموافقة على لقاح Covid-19.

وقال: "إذا نظرت إلى العملية القياسية لكيفية عمل هذه الأشياء ، أعتقد أنه يمكنك أن تشعر بالراحة لأنه من غير المحتمل حقًا أن يحدث ذلك". "أنا أثق في العلماء المهنيين في إدارة الغذاء والدواء ، وأنا بالتأكيد أثق في مفوض إدارة الغذاء والدواء."