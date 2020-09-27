شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة العليا للفيروسات: 4 لقاحات مصرية محتملة لكورونا والتجارب مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى عن وجود 4 لقاحات مصرية محتملة لكورونا بالمركز القومى للبحوث، من بينها لقاحان فى مرحلة التجارب قبل الإكلينيكية ومسجلان فى منظمة الصحة العالمية ضمن تحالف اللقاحات العالمى، وأنهى الباحثون التجارب على الحيوانات وسيتم الإعلان عن نتائج هذه التجارب وخلال شهر أو شهرين على الأكثر سيتم البدء فى التجارب على البشر للتأكد من فاعلية هذه اللقاحات.

وأوضح وزير الصحة الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم عرض لقاحين محتملين لكورونا تابعين للمجلس القومى للبحوث على اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى وجارى استكمال التجارب عليهم.

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وعن سباق اللقاحات العالمى، أكد الدكتور أشرف حاتم أن لقاح جامعة أكسفورد أكثرهم تقدمهم في التجارب الإكلينيكية ومن المنتظر أن يتم طرحه في الأسواق في منتصف أكتوبر، ومصر تعاقدت عليه وستحصل على 30 مليون جرعة طبقا للاتفاق مع الشركة المالكة للقاح استرازينيكا عند بدأ تصنيعه.

وهناك اللقاح الروسي الذى بدأت عدة دول فى استخدامه بالرغم من عدم انتهاء التجارب عليه، بجانب اللقاحين الصينين الذين يتم تجربتهم الآن في مصر ، وإذا ثبت أمانهم هناك اتفاق مع الحكومة الصينية أن يتم تصنيعهم في مصر لإمداد المنطقة وأفريقيا باللقاح.

ومن المهم وجود تطعيمات مختلفة للفيروس بعضها سيتم أخذه عن طريق الحقن وأخرى بالاستنشاق لكن مع عام 2021 سيتم التأكد أى من هذه اللقاحات الأكثر فاعلية والبقاء للأمن والأفضل والأقل آثار جانبية.