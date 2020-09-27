شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تكشف مباركة الصين برنامج الاستخدام الطارئ للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تشنج تشونج وي، مسؤول لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن الصين قد أطلقت برنامج الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا في يوليو الماضي، بعد أن تواصلت مع منظمة الصحة العالمية في أواخر يونيو التي وافقت عليه ودعمته، وفقا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، تم إعطاء اللقاح لمئات الآلاف من العاملين في الطب وغيرهم من المجموعات المحدودة من الأشخاص الذين يعتبرون معرضين لخطر الإصابة بالعدوى، على الرغم من أن فعاليته وسلامته لم يتم إثباتهما بالكامل لأن التجارب السريرية للمرحلة الثالثة كانت غير مكتملة، مما أثار مخاوف بين الخبراء.

وفي نهاية يونيو، وافق مجلس الدولة الصيني على خطة برنامج الاستخدام الطارئ للقاح COVID-19.

وقال تشنج "بعد الموافقة، في 29 يونيو، أجرينا اتصالا مع الممثلين المعنيين لمكتب منظمة الصحة العالمية في الصين، وحصلنا على الدعم والتفهم من منظمة الصحة العالمية".

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قالت الدكتورة ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي أول أمس في جنيف، إن الدول تتمتع بالاستقلالية في إصدار ترخيص الاستخدام الطارئ لأي منتج صحي وفقًا للوائح والتشريعات الوطنية.





وقالت كبير علماء منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان ، في وقت سابق من هذا الشهر، إن ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا هو "حل مؤقت" ، وأن الحل طويل الأمد يكمن في إكمال تجارب المرحلة الثالثة.

ولم تنشر بكين علنًا التفاصيل الكاملة لبرنامج الاستخدام الطارئ.

وتم تضمين ما لا يقل عن ثلاثة لقاحات مرشحة، بما في ذلك اثنان طورتهما مجموعة China National Biotec Group (CNBG) المدعومة من الدولة وواحد من Sinovac Biotech، وجميعها في تجارب المرحلة الثالثة في الخارج ، في برنامج استخدام الطوارئ.