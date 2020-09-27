أعراض جديدة تصيب مرضى فيروس كورونا.. ماهي؟

مرض كوفيد 19 الناتج من عدوى فيروس كورونا مازال يحير العلماء والأطباء، فلقد مرت شهور عدة منذ ظهور أول حالة للإصابة به، ومازال يسبب أعراض جديدة تضاف إلى قائمة الأعراض المسجلة، كما جاء في الدراسة التالية:

أعراض جديدة لكورونا:

أوضحت دراسة أن فيروس كورونا يمكنه مهاجمة مناطق مختلفة من الجسم بشراسة، فمنذ مايو الماضي، تم الإبلاغ عن انتشار الهذيان والارتباك بين المرضى المصابين بالحالات الشديدة من "كوفيد-19"، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي أكسبرس" البريطانية.

وفي دراسة نُشرت في The Lancet، فحص فريق من الباحثين عددا صغيرا من المرضى المصابين بفيروس كورونا، وحددوا أدلة على الارتباك والهذيان في أكثر من 60% من حالات مرضى العناية المركزة.

ويرى العلماء وهم متعددو الجنسيات، أن الأعراض قد تتفاقم جزئيا بسبب التواجد في العناية المركزة.

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نتيجة الدراسة:

خلص القائمين على الدراسة إلى أن المرضى الذين يتعين عليهم البقاء في العناية المركزة لفترات طويلة من الزمن، والذين يحتاجون إلى علاج بالتهوية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالهذيان والارتباك.

أعراض كورونا الشائعة:

الحمى المرتفعة .

ضيق التنفس يرافقه ألم في الصدر .

سعال متكرر يرافقه التهاب الحلق .

الصداع .

إرهاق عام في الجسم .

فقدان حاسة التذوق أو الشم .

اضطرابات في الإخراج .

كما أكدت دراسات عدة تأثيره على صحة القلب وصحة الجهاز الهضمي وكذلك الجهاز العصبي.