طريقة عمل البراونيز الأصلية بالكاكاو بطعم ألذ من المقدمة في الكافيهات

أقدم لكم طريقة عمل البراونيز فمن منا لا يحب تناول البراونيز في الكافيهات والمطاعم، فلا شك أن البراونيز من ألذ وصفات الحلويات خاصةً لمحبي الشوكولاتة وهم كثر بالتأكيد، فلكل محبي براونيز الكافيهات في هذا المقال أثبت لكم أن بإمكانكم تحضير هذا الصنف اللذيذ في المنزل بأبسط المكونات وبمنتهى السهولة فتابعونا.

نصف كوب دقيق متعدد الاستعمالات.

ذرة ملح.

نصف كوب كاكاو خام نوع فاخر.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

ملعقة كبيرة زيت نباتي نوع فاخر.

3/4 كوب سكر أبيض ناعم الحبيبات.

نصف كوب سكر بني.

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2 حبة بيض.

فانيليا.

180 جرام شوكولاتة.

توضع الزبدة المذابة السائلة في إناء ونضيف إليها كل من الزيت النباتي والسكر الأبيض والبني، ونخلط كل المكونات جيداً بالمضرب اليدوي، بعد ذلك يتم إضافة البيض والفانيليا ونستمر بالضرب باستخدام المضرب حتى يذوب السكر ونحصل على قوام هش.

نضيف الدقيق المضاف إليه ذرة من الملح للخليط باستخدام مصفاة لإزالة أي تكتلات أو شوائب في الدقيق، وبنفس الطريقة نضيف مقدار الكاكاو لدينا إلى الخليط، نقلب المكونات جميعها بالملعقة الخشب بحرص حتى نحصل على القوام المطلوب.

نقوم بتقطيع الشوكولاتة قطع صغيرة ونضيفها إلى الخليط مع التقليب، وبالنسبة لنوع الشوكولاتة يفضل استخدام نوع شوكولاتة محبب لديكم وتفضلون طعمه حتى يظهر هذا الطعم المميز داخل قطع البراونيز.

لتسوية البراونيز نحضر صينية الفرن وندهنها بالقليل من الزبدة ويمكن استخدام ورق الزبدة أيضاً في حال توفره، ونضع عجينة البراونيز في الصينية مع مراعاة التوزيع الجيد المتساوي في كافة أنحاء القالب، ثم توضع في الرف الأوسط في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة حوالي نصف ساعة أو أقل لذا ينبغي متابعتها.

بعد تمام النضج نخرج قالب البراونيز من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نخرجها من القالب بحرص وتقطع مكعبات، ولتسهيل التقطيع توضع السكين في ماء ساخن وتمسح بقطعة من القماش أو المناديل الورقية قبل التقطيع للحصول على نتيجة أفضل، والآن أصبحت البراونيز جاهزة للتقديم لتستمتعوا بها مع ضيوفكم بجانب أكواب من الشاي أو القهوة، وبالهناء والشفاء.