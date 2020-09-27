شكرا لقرائتكم خبر عن عالم بريطاني يحذر من موجة ثالثة لفيروس كورونا العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البروفيسور مارك وولهاوس من جامعة إدنبرة ببريطانيا والمستشار العلمي بالحكومة البريطانية أنه من المحتمل حدوث موجة ثالثة من إصابات كورونا العام المقبل، وأوضح أنه من "المشكوك فيه '' أنه سيكون هناك لقاح لفيروس كورونا جاهز في غضون ستة أشهر وفقا لما ذكرته جريدة "دايلي ميل" البريطانية، وشدد على ضرورة استعداد المملكة المتحدة أيضًا لموجة ثالثة من المرض تنتشر العام المقبل، حيث حذر من أن بريطانيا ستضطر إلى التعايش مع الفيروس حتى يأتي ما أسماه "سلاح الفرسان'' لإنقاذ الناس في شكل لقاح أو اختبار سريع.





وقال إنه على الرغم من أن المشاركين في تطوير لقاح Covid-19 يعتقدون أنه قد يكون جاهزًا بحلول مارس لكن البروفيسور وولهاوس، المشارك في المجموعة العلمية للحكومة البريطانية لمكافحة الأنفلونزا الوبائية، قال إن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول حتى يتاح على نطاق واسع.

Advertisements

وأوضح البروفيسور وولهاوس لبرنامج أندرو مار في بي بي سي إن استراتيجية الحكومة على ما يبدو تتمثل في محاولة "الالتزام بهذا الأمر" حتى يتوفر لقاح لكنه حث على توخي الحذر بشأن الجدول الزمني لإطلاق اللقاح.

يأتي ذلك في الوقت الذى تعيش فيه أوروبا الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث سجلت فرنسا والمملكة المتحدة أعلى حالات إصابة يومية بـ COVID-19 منذ بدء تفشي المرض العالمي، وحذر الاتحاد الأوروبي من أن بعض دوله لديها الآن تفشي أسوأ مما كان عليه في مارس.