أعراض ضعف عضلة القلب في سن الشباب

جدة-ولاء حداد الأحد,27 أيلول (سبتمبر) 2020 - 22:06
ترتبط أمراض القلب عادة بتقدم السن، إلا أنه مؤخرا وبسبب نمط الحياة العصرية الحديثة والتي تكثر بها العادات غير الصحية من حيث قلة الحركة و النمط الغذائي غير الصحي، بات مرض القلب يصيب فئة الشباب، فماهي أعراضه في هذه المرحلة.
أعراض ضعف عضلة القلب لدى الشباب:
ذكر موقع ويب طب" مجموعة من الأعراض التي تصيب الشباب نتيجة لأمراض لقلب وضعف العضلة القلبية، ونوه أنه يمكن أن يؤدي للوفاة في حال عدم تشخيصه مبكرا، وأعراضه دوت الخليج:
- التعرض للإغماء المفاجئ وتكرار الأمر.
- الشعور بضيق التنفس والشعور بالاختناق.
- السعال المتكرر.
- تكرار الشعور بآلام الصدر.
- الشعور بحرقة في الصدر.
- الغثيان المستمر و القيء المتكرر.
- الإصابة بعسر الهضم.
- وجود ألم ينتشر نحو الذراعين.
- الشعور بالدوار في أوضاع معينة.
- انخفاض ضغط الدم.
- التعرق المفرط على غير العادة ودون مسبب.
- الشعور بالألم في أجزاء مختلفة من الجسم.
- ظهور أورام متفرقة في الجسم.
علاج أمراض القلب عند الشباب:
- التشخيص الدقيق ومعرفة المسبب أو خطوات العلاج.
- إتباع نمط حياة صحي من حيث النشاط البدني والتغذية الصحية والنوم الكافي والبعد عن التوتر والإجهاد.
- في حالات كثيرة بتطلب الأمر أيضا تناول أدوية طبية تساهم في الوقاية من مضاعفات أمراض القلب وتحسن أداء العضلة.
- في الحالات المتقدمة يتطلب الأمر تدخل طبي وجراحي للسيطرة على مرض القلب.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
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