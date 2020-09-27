أعراض ضعف عضلة القلب في سن الشباب

ترتبط أمراض القلب عادة بتقدم السن، إلا أنه مؤخرا وبسبب نمط الحياة العصرية الحديثة والتي تكثر بها العادات غير الصحية من حيث قلة الحركة و النمط الغذائي غير الصحي، بات مرض القلب يصيب فئة الشباب، فماهي أعراضه في هذه المرحلة.

أعراض ضعف عضلة القلب لدى الشباب:

ذكر موقع ويب طب" مجموعة من الأعراض التي تصيب الشباب نتيجة لأمراض لقلب وضعف العضلة القلبية، ونوه أنه يمكن أن يؤدي للوفاة في حال عدم تشخيصه مبكرا، وأعراضه دوت الخليج:

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التعرض للإغماء المفاجئ وتكرار الأمر.

الشعور بضيق التنفس والشعور بالاختناق.

السعال المتكرر.

تكرار الشعور بآلام الصدر.

الشعور بحرقة في الصدر.

الغثيان المستمر و القيء المتكرر.

الإصابة بعسر الهضم.

وجود ألم ينتشر نحو الذراعين.

الشعور بالدوار في أوضاع معينة.

انخفاض ضغط الدم.

التعرق المفرط على غير العادة ودون مسبب.

الشعور بالألم في أجزاء مختلفة من الجسم.

ظهور أورام متفرقة في الجسم.

علاج أمراض القلب عند الشباب:

التشخيص الدقيق ومعرفة المسبب أو خطوات العلاج.

إتباع نمط حياة صحي من حيث النشاط البدني والتغذية الصحية والنوم الكافي والبعد عن التوتر والإجهاد.

في حالات كثيرة بتطلب الأمر أيضا تناول أدوية طبية تساهم في الوقاية من مضاعفات أمراض القلب وتحسن أداء العضلة.

في الحالات المتقدمة يتطلب الأمر تدخل طبي وجراحي للسيطرة على مرض القلب.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.