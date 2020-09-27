فوائد الفراولة وأضرارها لمرضى السكري، فيما يتعلق بالفوائد فهي فوائد عدة أوردتها معظم الموقع الطبية، و التي أكدت أن الفراولة من الفواكه التي تناسب مرضى لسكري، أما عن الأضرار فقط تتلخص في كونها غنية بالبوتاسيوم، وعند الإفراط في تناولها فإنها تؤثر على ضربات لقلب.

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فوائد الفراولة لمرضى السكري:

الفراولة قليلة السعرات الحرارية و بالتالي فهي تناسب مرضى السكري.

يمكن لتناول الفراولة أن يساهم في رفع مناعة مرضى السكري ضد الأمراض الشائعة.

فيتامين سي في الفراولة يقي مرضى السكري من التأثير على البشرة والجلد.

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتساعد على منع السرطان.

الفراولة مليئة بالمعادن و الفيتامينات التي تعزز الصحة العامة وتمنح مرض السكري الطاقة والنشاط.

الألياف القابلة للذوبان في الفراولة تقي مرضى السكري من ارتفاع الكوليسترول وهو مرض مرافق لمرض السكري.

مرضى السكري أكثر عرضة لاضطرابات هضم و الإخراج والألياف في الفراولة تساعد على تنظيم عملية الهضم وتحسين عملية الإخراج.

تقلل الفراولة من خطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب احتوائها على البوتاسيوم و المغنيسيوم.

من فوائد الفراولة لمرضى السكري أنها تساهم في وقايتهم من الأمراض الالتهابية بسبب احتوائها على الفلافونوئيدات والفلافونويدات وهي مواد مضادة للالتهابات.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.