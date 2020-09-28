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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المشي أثناء النوم مرض شائع عند الأطفال، وهو أحد أنواع الباراسومنيا، وهي فئة من اضطرابات النوم التي تشمل الحركات والسلوكيات غير الطبيعية التي تحدث أثناء النوم، في هذا التقرير نتعرف على أسباب المشي أثناء النوم عند الأطفال، وفقا لموقع " verywellhealth".



أسباب المشي أثناء النوم عند الأطفال

أسباب المشي اثناء النوم عند الأطفال

قد يمشي الأطفال من جميع الأعمار أثناء النوم ، والسبب غير مفهوم تمامًا قد يكون بسبب التطور غير الناضج للجهاز العصبي، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 15٪ من الأطفال يسيرون أثناء النوم مرة واحدة على الأقل بين سن 4 سنوات و 12 سنة.

ويصبح المشي أثناء النوم أقل شيوعًا في مرحلة المراهقة ، ونادرًا ما يستمر حتى مرحلة البلوغ.

هناك بعض الحالات التي قد تؤدي إلى السير أثناء النوم. يُعتقد أن التنفس المضطرب أثناء النوم ، مثل انقطاع النفس النومي ، قد يزيد من احتمالية إصابة الطفل بنوبات السير أثناء النوم.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تؤدي اضطرابات الحركة ، مثل متلازمة تململ الساقين واضطراب حركة الأطراف الدورية ، إلى حدوث المشي عند النوم.

إذا أصبح النوم مجزئا، فقد يصبح من الممكن أن تكون في حالة مختلطة تسمح بحدوث المشي ولكنها تكبح الإدراك الكامل أو الذاكرة للعمل.

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ويمكن أن يرتبط المشي أثناء النوم بـ "الإثارة المشوشة" تتكون هذه الاستفزازات المربكة من الاستيقاظ ولكن تبقى في حالة اللاوعي، وتحدث بسبب النوم العميق، ولا يتذكرها الطفل عادة ، وقد تتداخل مع الرعب أثناء النوم.

علاج المشي أثناء النوم

تنتهي معظم نوبات المشي أثناء النوم في غضون بضع دقائق، وعلى هذا النحو ، قد لا تتطلب العلاج ومع ذلك ، قد يضع الأطفال أنفسهم في مواقف خطرة عن غير قصد، لذا فإن أهم شيء هو حماية الطفل من الأذى.

نظرًا لأن الأطفال غالبًا ما يسيرون أثناء النوم في وقت مبكر من الليل، فقد يكون من الضروري مراقبتهم خلال هذا الوقت قد يكون هذا مهمًا بشكل خاص في المواقف التي عرفوا فيها أنهم يمشون أثناء النوم في الماضي (مثل أثناء المرض).

غالبًا ما يتساءل الآباء عما إذا كان من الخطر إيقاظ طفل يسير أثناء النوم والإجابة هي: لا، بشكل عام ، من الأفضل إعادة توجيه الأطفال الذين يسيرون أثناء النوم إلى الفراش دون إيقاظهم تمامًا وقد يبدو الأطفال الذين يتم إيقاظهم خلال هذه الحالة مرتبكين ومنزعجين وقد يجدون صعوبة في العودة إلى النوم

لا يوجد أي ضرر عقلي أو جسدي لمقاطعة السائر أثناء النوم بإيقاظه، لذلك لا تقلق إذا حدث ذلك.

إذا كان سلوك المشي أثناء النوم متكررًا بشكل خاص أو طويل الأمد أو خطيرًا، فقد تكون هناك حاجة إلى تدخلات إضافية. في بعض الحالات، يمكن أن يساعد العلاج في تقليل عدد نوبات السير أثناء النوم قد يستهدف العلاج عادات النوم السيئة والحرمان من النوم والقلق والتوتر.