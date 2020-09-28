شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزى تتجنب ارتفاع نسبة السكر بالدم فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر من أبرز الامراض المزمنة التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا كبار السن حيث انه يؤثر على الصحة العامة ويزيد من المخاطر، لذلك يجب أن يتبع المريض بعض الاحتياطات اللازمة للحد من ارتفاع نسبة السكر فى الدم والتعايش معه بشكل طبيعي، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض الطرق لتجنب ارتفاع نسبة السكر فى الدم:

1:يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على إنقاص الوزن وزيادة حساسية الأنسولين، كما تساعد التمارين أيضًا عضلاتك على استخدام سكر الدم من أجل الطاقة وتقلص العضلات.

تشمل الأشكال الجيدة من التمارين رفع الأثقال والمشي السريع والجري وركوب الدراجات والرقص والمشي لمسافات طويلة والسباحة والمزيد.

2:التحكم في تناول الكربوهيدرات، يقوم جسمك بتقسيم الكربوهيدرات إلى سكريات (معظمها جلوكوز) ، ثم يقوم الأنسولين بنقل السكريات إلى الخلايا، عندما تأكل الكثير من الكربوهيدرات أو تعاني من مشاكل في وظيفة الأنسولين ، تفشل هذه العملية وترتفع مستويات الجلوكوز في الدم.

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3: زيادة تناول الألياف، تعمل الألياف على إبطاء هضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر، لهذه الأسباب ، فإنه يعزز ارتفاعًا تدريجيًا في مستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في إدارة مرض السكري من النوع الأول عن طريق تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل انخفاض السكر في الدم .

4: اشرب الماء وحافظ على رطوبتك، قد يساعدك شرب كمية كافية من الماء في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن حدود صحية، بالإضافة إلى منع الجفاف ، فهو يساعد كليتيك على التخلص من سكر الدم الزائد عن طريق البول.

أظهرت إحدى الدراسات القائمة على الملاحظة أن أولئك الذين شربوا المزيد من الماء لديهم خطر أقل لتطوير مستويات السكر في الدم.

5: التحكم في مستويات الإجهاد، يمكن أن يؤثر الإجهاد على مستويات السكر في الدم،حيث تفرز الهرمونات مثل الجلوكاجون والكورتيزول أثناء الإجهاد، و تسبب هذه الهرمونات ارتفاع مستويات السكر في الدم ، أظهرت إحدى الدراسات أن ممارسة الرياضة والاسترخاء والتأمل قللت بشكل كبير من التوتر وخفضت مستويات السكر في الدم للطلاب