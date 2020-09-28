اصنعي معجون أسنانك بنفسك مع طريقة عمل معجون أسنان طبيعي

يرغب النساء والرجال في أن تبدو أسنانهم بيضاء ناصعة، ولهذا يبحثون دائماً عن أفضل طريقة عمل معجون أسنان طبيعي بمكونات طبيعية فقط، ففضلاً عن القيمة الجمالية للأسنان البيضاء فإن تنظيفها وغسلها بمعجون الاسنان يحافظ عليها من الإصابة بالتسوس أو ضعف المينا، لكن المكونات الموجودة في معاجين الأسنان مثل فلوريد الصوديوم، والأصباغ الاصطناعية، وهيدروكسيد الصوديوم، وثاني أكسيد التيتانيوم، وغيرها من مكونات كيميائية، تجعلنا نفكر مرتين قبل استخدام المعجون للأسنان، ورغم أننا لا نبتلع هذه المكونات، إلا أن القليل منها ينزلق من وقت لآخر من الفم إلى المعدة، ولهذا نتعرف على بديل معجون الأسنان في البيت.

وبالنظر إلى أن معظم الناس يغسلون أسنانهم بشكل يومي، فهناك فرصة لتناول بعض من المكونات، وإذا سببت لك هذه المعلومة قلقًا، فإليك أقوى وصفات بسيطة لعمل معجون الأسنان في المنزل من مكونات طبيعية.

طريقة عمل معجون أسنان طبيعي

تعتبر هذه التركيبة مستوحاة من وصفات تجميل الجسم، وهي للاستخدام مرة واحدة في اليوم، لذلك حاولي ضبط كميات المكونات لتناسب الكمية التي تريدها على الفرشاة.

المكونات:

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ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

نصف ملعقة صغيرة ملح بحري ناعم.

قطرة من زيت النعناع أو القرنفل.

بضع قطرات من الماء.

امزجي المكونات في وعاء صغير واخلطيها جيدًا حتى يتكون معجون سميك، ضعيها على فرشاة أسنانك وقومي بتنظيف أسنانك كالمعتاد.

تتضمن العديد من معاجين الأسنان التجارية على الجلسرين، حيث يساعد في الحفاظ على قوام المعجون، وإذا كنت تريدين معجون أسنان نباتي يحتوي على الجلسرين، جربي هذا.

المكونات:

ملعقتان صغيرتان من الجلسرين النباتي.

أربعة ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

نصف ملعقة صغيرة من علكة الغار.

ثمانية ملاعق طعام من الماء.

5 قطرات من زيت النعناع أو القرنفل.

ضعي جميع المكونات باستثناء الزيت العطري في قدر على نار هادئة مع التقليب المستمر لمدة خمس دقائق، حتى تحصلي على قوام خليط يشبه المعجون، اتركيه حتى يبرد ، ثم أضيفي الزيت العطري حسب الذوق، ويمكن أن يوضع في وعاء معقم في درجة حرارة الغرفة، واستخدميه كما تستخدمي المعجون المعتاد، وهي تعتبر أسهل طريقة عمل معجون أسنان في البيت، كما تعد كذلك بديل معجون الأسنان الجاهز.