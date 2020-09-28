كيف يتم تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب في الصحة العقلية يمكن أن يسبب مستويات أعلى من الطبيعي من السلوكيات المفرطة ، قد يواجه الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أيضًا صعوبة في تركيز انتباههم على مهمة واحدة أو الجلوس لفترات طويلة من الزمن.

وحسب ما ذكره موقع healthlineعلى الرغم من انتشار اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ، لا يزال الأطباء والباحثون غير متأكدين من أسباب هذه الحالة، يعتقد أن لها أصول عصبية قد تلعب الوراثة دورًا أيضًا، ولا يزال الباحثون يدرسون الأسباب المحتملة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، مثل التدخين أثناء الحمل.

اختبار وتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

من المرجح أن يجمع طبيبك معلومات من المعلمين أو أفراد الأسرة ، وقد يستخدم قوائم المراجعة ومقاييس التصنيف لمراجعة الأعراض سيقومون أيضًا بإجراء فحص جسدي للتحقق من وجود مشاكل صحية أخرى.

إذا كنت تشك في أنك أو طفلك مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، فتحدث إلى طبيبك بشأن الحصول على تقييم، بالنسبة لطفلك ، يمكنك أيضًا التحدث إلى مستشار المدرسة. تقيم المدارس بانتظام الأطفال بحثًا عن المشكلات التي قد تؤثر على أدائهم التعليمي.

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أما إذا اشتبهوا في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، فقد يحيلونك أنت أو طفلك إلى أخصائي ADHD. اعتمادًا على التشخيص ، قد يقترحون أيضًا تحديد موعد مع طبيب نفسي أو طبيب أعصاب.

ويشمل علاج اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عادةً العلاجات السلوكية أو الأدوية أو كليهما.

وتشمل أنواع العلاج "العلاج النفسي أو العلاج بالكلام"، ستناقش أنت أو طفلك كيف يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على حياتك وطرق مساعدتك في إدارته.

نوع العلاج الآخر هو العلاج السلوكي ويمكن أن يساعدك هذا العلاج أنت أو طفلك في تعلم كيفية مراقبة سلوكك وإدارته.

ويمكن أن تكون الأدوية مفيدة جدًا أيضًا عندما تكون مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. تم تصميم أدوية ADHD للتأثير على المواد الكيميائية في المخ بطريقة تمكنك من التحكم بشكل أفضل في دوافعك وأفعالك.