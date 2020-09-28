السكتة الدماغية من امراض الجهاز العصبي، وهي مرض يؤثر في شرايين الدماغ، ويحدث نتيجة خلل مفاجئ في إمداد الدماغ بالدم، وغالبًا ما يكون بسبب انسداد او انفجار مفاجئ لأحد شرايين الدماغ ما يؤثر على بعض الخلايا ويتسبب في تلفها. كما تعتبر من أهم أمراض الأعصاب كونها تصيب أي شخص، لكنها أكثر شيوعًا عند كبار السن.

وبحسب ما جاء على موقع "وزار الصحة السعودية"، فإن للسكتة الدماغية تسميات اخرى منها نوبة نقص الدم الموضعية الاحتباسية العابرة، او الجلطة الدماغية.

ويضيف موقع الوزارة الى ضرورة معرفة كافة العلامات التحذيرية المؤقتة ما قبل السكتة الدماغية وعدم تجاهلها. وأهم عرض للسكتة الدماغية هو حدوث شلل نصفي مفاجئ للجسم.

والسرعة في طلب العلاج خلال الساعات الأولى من ظهور الأعراض مهم للغاية، ويعد السيطرة على الأمراض المزمنة واتباع نمط حياة صحي من أهم سبل الوقاية من السكتة الدماغية.

وأشار احد اطباء الاعصاب الروسي لعلامات تدل على قرب الاصابة بالسكتة الدماغية، فما دوت الخليج هذه العلامات؟ هذا ما نكتشفه سوياً اليوم.

علامات تؤشر لقرب الاصابة بالسكتة الدماغية

نقل موقع "روسيا اليوم" عن الدكتور رستم جايفوتدينوف، طبيب الاعصاب الروسي، ان هناك علامات غير عادية يمكن ان تشير لحدوث سكتة دماغية وشيكة.

وبحسب الطبيب المختص، فإن عدم تناسق عضلات الوجه واضطراب الكلام وخلل التوازن ليست الأعراض الوحيدة للسكتة الدماغية. معتبراً ان السكتة الدماغية تحمل بعض الاعراض الخفيفة مثل الصداع المتواصل المصحوب بالتقيؤ، والشعور الدائم بالخمول، وارتفاع ضغط الدم فضلاً عن ازدواجية الرؤية.

كما قد يعاني بعض الاشخاص المعرضين للاصابة بالسكتة الدماغية، من خدر اليدين واللسان والخدين في بعض الاوقات.

والمعروف ان سبب حدوث السكتة الدماغية ما زال غير معروف، لكن بعض عوامل الخطر قد تتسبب بحدوثها ومنها:

• التقدم بالسن.

• الرجال اكثر اصابة بالسكتة الدماغية من النساء.

• التاريخ العائلي والبدانة.

• الاصابة السابقة بالسكتة الدماغية ونوبات نقص تروية عابرة او النوبة القلبية.

• ارتفاع ضغط الدم غير المنتظم وارتفاع الكوليسترول.

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• امراض الشرايين والرجفان الاذيني.

• السكري وفقر الدم المنجلي.

• سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة.

• اضطرابات النوم والتدخين.

نصائح لتجنب السكتة الدماغية

بالامكان تجنب الاصابة بالسكتة الدماغية في حال اتباع النصائح الرئيسية التالية:

• الحفاظ على ضغط الدم المستقر ضمن معدلاته الطبيعية.

• ممارسة الرياضة التي تساعد على عمل الدورة الدموية بشكل أفضل والتخلص من الوزن الزائد.

• إنقاص الوزن الذي يعد من العوامل المسببة للسكتة الدماغية.

• مراقبة الكوليسترول والسيطرة عليه من خلال تناول الأطعمة الصحية، والحد من تناول الدهون الغير صحية والحرص على تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على الألياف.

• الإقلاع عن التدخين.

• الحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن الحدود الطبيعية لتجنب تلف الاوعية الدموية وزيادة احتمال التعرض للسكتة الدماغية.