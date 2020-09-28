ايه هي طريقة ميزوجوتشي وازاي ممكن تساعدك في تحسين شكل ضهرك

كتير من الاشخاص بيعانوا من آلام في جسمهم بسبب الضهر ، ومن هنا ظهرت طريقة ميزوجوتشي لتحسين شكل الضهر ، اللي بتتكون من سلسلة من التمارين السهلة اللي مش هتاخد منك غير دقايق عشان تعمليها ، ولكن لازم تعمليها بانتظام عشان تصححي شكل ضهرك وفوايد تانية كمان من غير ما تعملي مجهود كتير ، والطريقة دي بتساعد على ارخاء المفاصل واستعادة المرونة ، والنهاردة هنشوف بعض التمارين الاساسية من طريقة ميزوجوتشي عشان تقدري تمارسيها ومش هتاخد منك اكتر من دقايق بسيطة من وقتك.
ايه هي طريقة ميزوجوتشي لتحسين شكل الضهر:
طريقة ميزوجوتشي هي نشاط بدني الهدف منه هو استعادة الحركة الطبيعية لجسمك والحصول على الشكل المثالي للجسم من غير مجهود ، والطريقة دي اتعملت للاشخاص اللي بيلاقوا صعوبة في تنفيذ روتين بدني مكثف.
1- المشي على المؤخرة:
التمرين ده المعروف باسم المشي بالارداف او المشي على المؤخرة ، بيعتمد على التحرك على الارض باستخدام الارداف كانك ماشية ، وعشان تعمليه تقدري تقعدي وتربعي رجلك زي ما هو باين في الصورة قدامنا ، وخلي جسمك مفرود ، اتحركي للجانبين كأنك بتمشي وكأن المؤخرة هي القدمين ، التمرين ده بيساعد على تحسين حركة الحوض والوركين ، وبيحسن التناسق والمقاومة للجسم ، خصوصا عند المشي بشكل طبيعي.
2- دوران الكتف:
ده واحد من التدريبات الاساسية والاسهل اللي تقدري تدخليها في روتين التمرين ، تقدري تعملي التمرين وانتي قاعدة او واقفة ، كل اليل هتعمليه حركي كتفك بشكل دائري ، بدأي بتحريكهم للامام وبعدين للخلف هيساعدك على تخفيف التوتر والضغط من منطقة الكتفين والرقبة ، والتمرين ده مثالي جدا للاشخاص اللي بيقعدوا ساعات طويلة قدام الكمبيوتر ، او على المكتب.
3- الدوران الكتفي:
تمرين ده بينصح بيه للاشخاص اللي بيقضوا وقت كبير قاعدين على المكتب ، وفكرة التمرين انك تحركي الكتفين لعمل تقاطع مع الضهر ، ابدأي حركيهم من اعلى لاسفل ، وبعدين من الامام للخلف ، وفي الاخر ، حركي ضهرك كله بشكل دائري من الشمال لليمين ، الموضوع مش هياخد منك غير ثواني ، لكن هيساعدك على تخفيف الضغط او الشد في ضهرك.
4- تدليك المؤخرة:
التمرين مش بياخد اكتر من دقيقة واحدة وكل اللي هتحتاجيه عشان تعملي التمرين ده كورة تنس او كورة جولف ، نامي على ضهرك على الارض ، حطي الكورة تحت منطقة الارداف وابدأي في لف الورك لمدة 30 ثانية تقريبا ، وكرري نفس الحركة مع الارداف الناحية التانية ، التمرين ده هيساعد على تحسين حركة الوركين بالاضافة للتخلص من الضغط والشد العضلي في منطقة الحوض.
5- تمدد الكاحل:
تقدري تعملي التمرين ده وانتي قاعدة على كرسي مكتبك وهياخد منك ثواني ، افردي الساقين قدامك ، وحركي القدمين للامام والخلف ، وحاولي تتجنبي من تحريكهم للجانبين عشان توصلي لافضل النتايج ، التمرين ده هيخفف من توتر الكاحلين ، ومع مرور الوقت هيساعدك على المشي بطريقة احسن.
فوايد طريقة ميزوجوتشي:
الطريقة دي ليها فوايد كتير للجسم ، لانها بتركز على ارخاء المفاصل في الوركين, الحوض, الذراعين, الساقين, من غير ما تحتاجي لتدريب بدني مكثف ، بالاضافة انك لو انتظمتي على التمارين دي بشكل يومي ، هتحصلي على النتايج دي:
– استعادة مرونة جسمك.
– تقليل توتر وضغط العضلات.
– اكتساب قوة التوازن والمقاومة على الجسم كله.
– الحصول على توازن افضل للجهاز العصبي.
– الحصول على جسم رشيق.
– تنظيم الوظيفة الحركية من خلال اعادة تهيئة جسمك.
– القضاء على مشاكل الجهاز الهضمي (زي الامساك).
– هتساعد على مرونة العضلات اللي مش متعودة تمرنيها.
– تنسيق حركات الجسم بشكل افضل اللي هتخليكي تمشي بطريقة افضل واكتر سلاسة.
عشان تحققي اقصى استفادة من الروتين ، اعملي كل تمرين في 30 ثانية تقريبا ، وكرري الروتين كله مرة على الاقل كل يوم ، ولان الروتين بسيط وسهل تقدري تعمليه اثناء فترات الراحة في الشغل, او حتى تبدأي وانتي بتشتغلي وقاعدة قدام المكتب وتكملي الباقي خلال اليوم.
ازاي تعالجي الم الضهر من غير تمارين ب 6 اوضاع سهلة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ايه هي طريقة ميزوجوتشي وازاي ممكن تساعدك في تحسين شكل ضهرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.