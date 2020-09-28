ايه هي طريقة ميزوجوتشي وازاي ممكن تساعدك في تحسين شكل ضهرك

كتير من الاشخاص بيعانوا من آلام في جسمهم بسبب الضهر ، ومن هنا ظهرت طريقة ميزوجوتشي لتحسين شكل الضهر ، اللي بتتكون من سلسلة من التمارين السهلة اللي مش هتاخد منك غير دقايق عشان تعمليها ، ولكن لازم تعمليها بانتظام عشان تصححي شكل ضهرك وفوايد تانية كمان من غير ما تعملي مجهود كتير ، والطريقة دي بتساعد على ارخاء المفاصل واستعادة المرونة ، والنهاردة هنشوف بعض التمارين الاساسية من طريقة ميزوجوتشي عشان تقدري تمارسيها ومش هتاخد منك اكتر من دقايق بسيطة من وقتك.

ايه هي طريقة ميزوجوتشي لتحسين شكل الضهر:

طريقة ميزوجوتشي هي نشاط بدني الهدف منه هو استعادة الحركة الطبيعية لجسمك والحصول على الشكل المثالي للجسم من غير مجهود ، والطريقة دي اتعملت للاشخاص اللي بيلاقوا صعوبة في تنفيذ روتين بدني مكثف.

1- المشي على المؤخرة:

التمرين ده المعروف باسم المشي بالارداف او المشي على المؤخرة ، بيعتمد على التحرك على الارض باستخدام الارداف كانك ماشية ، وعشان تعمليه تقدري تقعدي وتربعي رجلك زي ما هو باين في الصورة قدامنا ، وخلي جسمك مفرود ، اتحركي للجانبين كأنك بتمشي وكأن المؤخرة هي القدمين ، التمرين ده بيساعد على تحسين حركة الحوض والوركين ، وبيحسن التناسق والمقاومة للجسم ، خصوصا عند المشي بشكل طبيعي.

2- دوران الكتف:

ده واحد من التدريبات الاساسية والاسهل اللي تقدري تدخليها في روتين التمرين ، تقدري تعملي التمرين وانتي قاعدة او واقفة ، كل اليل هتعمليه حركي كتفك بشكل دائري ، بدأي بتحريكهم للامام وبعدين للخلف هيساعدك على تخفيف التوتر والضغط من منطقة الكتفين والرقبة ، والتمرين ده مثالي جدا للاشخاص اللي بيقعدوا ساعات طويلة قدام الكمبيوتر ، او على المكتب.

3- الدوران الكتفي:

تمرين ده بينصح بيه للاشخاص اللي بيقضوا وقت كبير قاعدين على المكتب ، وفكرة التمرين انك تحركي الكتفين لعمل تقاطع مع الضهر ، ابدأي حركيهم من اعلى لاسفل ، وبعدين من الامام للخلف ، وفي الاخر ، حركي ضهرك كله بشكل دائري من الشمال لليمين ، الموضوع مش هياخد منك غير ثواني ، لكن هيساعدك على تخفيف الضغط او الشد في ضهرك.

4- تدليك المؤخرة:

التمرين مش بياخد اكتر من دقيقة واحدة وكل اللي هتحتاجيه عشان تعملي التمرين ده كورة تنس او كورة جولف ، نامي على ضهرك على الارض ، حطي الكورة تحت منطقة الارداف وابدأي في لف الورك لمدة 30 ثانية تقريبا ، وكرري نفس الحركة مع الارداف الناحية التانية ، التمرين ده هيساعد على تحسين حركة الوركين بالاضافة للتخلص من الضغط والشد العضلي في منطقة الحوض.

5- تمدد الكاحل:

تقدري تعملي التمرين ده وانتي قاعدة على كرسي مكتبك وهياخد منك ثواني ، افردي الساقين قدامك ، وحركي القدمين للامام والخلف ، وحاولي تتجنبي من تحريكهم للجانبين عشان توصلي لافضل النتايج ، التمرين ده هيخفف من توتر الكاحلين ، ومع مرور الوقت هيساعدك على المشي بطريقة احسن.

فوايد طريقة ميزوجوتشي:

الطريقة دي ليها فوايد كتير للجسم ، لانها بتركز على ارخاء المفاصل في الوركين, الحوض, الذراعين, الساقين, من غير ما تحتاجي لتدريب بدني مكثف ، بالاضافة انك لو انتظمتي على التمارين دي بشكل يومي ، هتحصلي على النتايج دي:

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– استعادة مرونة جسمك.

– تقليل توتر وضغط العضلات.

– اكتساب قوة التوازن والمقاومة على الجسم كله.

– الحصول على توازن افضل للجهاز العصبي.

– الحصول على جسم رشيق.

– تنظيم الوظيفة الحركية من خلال اعادة تهيئة جسمك.

– القضاء على مشاكل الجهاز الهضمي (زي الامساك).

– هتساعد على مرونة العضلات اللي مش متعودة تمرنيها.

– تنسيق حركات الجسم بشكل افضل اللي هتخليكي تمشي بطريقة افضل واكتر سلاسة.

عشان تحققي اقصى استفادة من الروتين ، اعملي كل تمرين في 30 ثانية تقريبا ، وكرري الروتين كله مرة على الاقل كل يوم ، ولان الروتين بسيط وسهل تقدري تعمليه اثناء فترات الراحة في الشغل, او حتى تبدأي وانتي بتشتغلي وقاعدة قدام المكتب وتكملي الباقي خلال اليوم.

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