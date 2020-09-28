شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. هذا التحليل يكشف إصابتك بنوع من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحليل Free light chain من الاختبارات الهامة التي تبحث عن علامات وجود أجسام مضادة تسمى الجلوبولين المناعي في دمك وتصنع خلايا الدم البيضاء التي تسمى خلايا البلازما "الجلوبولينات" المناعية للمساعدة في حمايتك من العدوى والمرض، في هذا التقرير نتعرف على هذا التحليل الذى يساعد في كشف إصابتك بنوع معين من السرطانات، وفقا لموقع جامعة روشستر الأمريكية.

وتوجد خلايا البلازما أو الورم النقوي في نخاع العظم تشكل السلاسل الخفيفة، التي تسمى أيضًا بروتينات بنس جونز، جزءًا من بنية الجلوبولين المناعي وتتكون الجلوبولينات المناعية أيضًا من سلاسل ثقيلة ترتبط السلاسل الخفيفة بالسلاسل الثقيلة ثم تسمى سلاسل الضوء المقيدة أو Free light chain.

عندما يكون لديك سلاسل خفيفة أكثر من السلاسل الثقيلة ، فإن هذه السلاسل الخفيفة الإضافية تسمى السلاسل الحرة لأنها لا ترتبط بالسلاسل الثقيلة بدلا من ذلك ، يتم إطلاق سراحهم في الدم كلما زادت سلاسل الضوء الحرة في دمك، زاد عدد خلايا البلازما لديك، مما قد يعني وجود مشكلة في خلايا البلازما.

يستخدم هذا الاختبار للمساعدة في تشخيص نوع من السرطان يسمى المايلوما المتعددة.

يمكن استخدامه أيضًا لتشخيص الحالات الأخرى التي تؤثر على الخلايا في نخاع العظام وتشمل هذه الحالات عادة حالة حميدة تسمى الاعتلال الجامامي وحيد النسيلة أو MGUS ، ومرض خطير يسمى الداء النشواني.

لماذا تحتاج هذا الاختبار؟

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا اشتبه طبيبك في وجود مشكلة في خلايا البلازما أو المايلوما المتعددة قد لا تكون لديك علامات وأعراض ، ولكن إذا ظهرت عليك ، فقد تشمل:

-ألم في عظامك

-زيادة البروتين في فحص الدم

-انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)

-ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم)

-مشاكل في الكلى

-الطفح الجلدي

-تلف العصب

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-التهاب الأوعية الدموية

قد يطلب الطبيب أيضًا اختبارات أخرى ، بما في ذلك:

-خزعة من نخاع العظم

-اختبارات الرحلان الكهربائي للبروتينات في الدم

-اختبارات الرحلان الكهربائي للبروتينات في البول

-اختبار السلاسل الحرة الخفيفة للبول

-اختبار الجلوبولين المناعي في دمك

-اختبارات تصوير العظام

-اختبارات الدم الأخرى ، بما في ذلك تعداد الدم الكامل والكرياتينين والكالسيوم

قد تختلف نتائج الاختبار حسب عمرك وجنسك وتاريخك الصحي والطريقة المستخدمة للاختبار وأشياء أخرى.

يقيس الاختبار مستويات أنواع معينة من سلاسل الضوء الحر، والمعروفة باسم كابا ولامدا، وكذلك النسبة بين الاثنين. نتائج الاختبار العادية لسلاسل الضوء الحرة هي:

3.3 إلى 19.4 ملجم / لتر من السلاسل الخفيفة الخالية من كابا

5.71 إلى 26.3 ملجم / لتر من السلاسل الخفيفة الخالية من لامدا

0.26 إلى 1.65 نسبة كابا / لامدا

إذا كانت نتائجك أعلى أو أقل ، فقد يعني ذلك أن لديك مشكلة في خلايا البلازما، مثل المايلوما المتعددة.