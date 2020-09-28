شكرا لقرائتكم خبر عن عالم حشرات أسترالى يغذى البعوض على ذراعه لإجراء أبحاث.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ عالم حشرات أسترالى يدعى بيران روس الباحث في جامعة ملبورن إلى حيله غريبة لاستكمال تجاربه التي يجريها على البعوض لإيجاد علاج لمرض حمى الضنك، بأن يجعل نفسه وسيله تغذية للبعوض ويترك لهم ذراعه طوعا لامتصاص دمائه للتغذى عليه.

ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert ، كان ذراع بيران روس تتغذى عليه سرب من البعوض المصاب ببكتيريا تسمى Wolbachia وهي جزء من استراتيجية شاملة وطموحة لتخليص العالم من حمى الضنك.

ينتقل فيروس حمى الضنك بين البشر عن طريق البعوض ، حيث يعاني المصابون به من صداع وقيء وآلام في العضلات وطفح جلدي وحمى مميزة لأيام متتالية، ويتطور قسم فرعي أصغر من الحالات إلى حمى الضنك النزفية أو متلازمة الصدمة، مما يؤدي إلى نزيف تحت الجلد وقيء شديد، يزداد عدد الإصابات عامًا بعد عام ، وفي عام 2019 سجلت منظمة الصحة العالمية 4.2 مليون حالة ، على الرغم من الوفيات القليلة نسبيًا لحسن الحظ.

منذ عام 2011 ، أطلق الباحثون وأفراد من الجمهور البعوض المصاب بالبكتيريا Wolbachia في البرية في شمال كوينزلاند بأستراليا ، كانت Wolbachia بالفعل شكلاً منتشرًا بشكل شائع من البكتيريا المعدية، تنتقل البكتيريا التي تمنع انتقال حمى الضنك بشكل طبيعي من البعوض من جيل إلى جيل ، ولا يبدو أنها تؤثر على البشر على الإطلاق ، مما يجعلها خيارًا مقنعًا لجهود القضاء على حمى الضنك.

يوضح روس عالم الحشرات من جامعة ملبورن: "نصطف بيض البعوض على شريحة زجاجية ، ثم نستخدم المعالج الدقيق لطعن البيضة بإبرة دقيقة جدًا ثم نمتص الخلايا التي تحتوي على بكتيريا Wolbachia من بيضة واحدة ، ونحقنها في أخرى إذا كنت محظوظًا ، فستبقى على قيد الحياة وسيتم نقلها إلى الجيل التالي."

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مؤكدا إنه عمل شاق قد يكون الباحث قادرًا على حقن بضع مئات من البيض يوميًا ، ولكن قد يستغرق الأمر ما بين 200 إلى 10الاف بيضة للعثور على أنثى واحدة من البعوض المصابة بالبكتيريا Wolbachia والتي ستنقل البكتيريا إلى الجيل التالي.

قال روس: "قد يستغرق الأمر ستة أشهر من العمل بدوام كامل للحصول على مجموعة سكانية واحدة مستقرة في الحقيقة ، إنه ثمن ضئيل يجب دفعه بالنظر إلى قيمة سلالة واحدة من البعوض الحامل للبكتيريا، ويجب تربية مئات الآلاف من البعوض في المختبر ثم إطلاق سراحهم في كل مكان". "هذه البعوض بالذات لا تسافر كثيرًا بمفردها."

يعمل روس مع هذا البعوض على أساس يومي ، ويراقب التأثيرات طويلة المدى واستقرار بكتيريا Wolbachia في البعوض الأسترالي جزء من تلك المراقبة هو إطعام آلاف الأفواه الجائعة لهذا ، روس نفسه هو الطُعم، وانتشرت صورة لذراعه مغطاة بالعضات بعد أن أطعم روس 5000 بعوضة في يوم واحد.

وعلق على ذلك قائلا: "في بعض الأحيان يمكن أن يكون الأمر مؤلمًا قليلاً لكن في الغالب يكون مجرد تهيج طفيف إنها حكة تمامًا لاحقًا بمجرد أن أخرج ذراعي ، يجب أن أقاوم الرغبة في الحك."

من المحتمل أن يكون لدى روس عدد أكبر من البعوض لإطعامه جيدًا في المستقبل. كما اتضح ، فإن بكتيريا Wolbachia لا تقلل من معدلات الإصابة بحمى الضنك فحسب ، بل قد تحد أيضًا من العدوى بالأمراض الأخرى التي ينقلها البعوض ، لهذا السبب ، يتم إطلاق البعوض المصاب بالبكتيريا Wolbachia في أجزاء أخرى من العالم ، لا سيما في الأماكن التي يهدد فيها فيروس زيكا وحمى الضنك وفيروس شيكونغونيا بأن يصبح مخاطر صحية خطيرة.