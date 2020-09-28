طريقة تحضير بيتزا المقلاة بمنتهى السهولة والسرعة وبالطعم الرائع

بيتزا المقلاة سهلة وسريعة جداً وذات طعم رائع، فالبيتزا من أكثر الوجبات شيوعاً في شتى أنحاء العالم، وهي وجبة متكاملة في الغداء أو العشاء وفي الإفطار أيضاً إذا رغبت، فلا مانع من تقديم طريقة جديدة للبيتزا اليوم بدون خميرة وبدون الحاجة للفرن وهي بيتزا المقلاة، تابعوا معنا الخطوات وطبقوها لتحصلوا على وجبة غداء مميزة.

المقادير المطلوبة لعمل 2 بيتزا:

كوب وربع دقيق مخبوزات أو متعدد الاستعمالات.

ذرة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

كوب زبادي.

ملعقة صغيرة زيت.

مقادير الحشو:

جبنة موزريلا.

صلصة طماطم.

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زيتون أسود وأخضر.

فلفل أخضر.

فلفل ألوان.

طريقة تحضير بيتزا المقلاة:

في البداية نخلط البيكنج بودر والبيكنج صودا والملح مع الدقيق، ثم نقوم بإضافة الزبادي والزيت إليهم ونبدأ بالعجن حتى نحصل على القوام المطلوب وللعلم فهي لا تحتاج للكثير من العجن.

نقسم العجينة إلى قسمين متساويين ونفرد كل قسم منهم على شكل دائرة أي على الشكل المعتاد للبيتزا حتى نحصل على السمك المطلوب.

نحضر مقلاة بحجم البيتزا التي أعددناها ونضع فيها القليل من الزيت ونضعها على نار متوسطة الحرارة حتى تسخن، ثم نضع عجينة البيتزا المفرودة داخل المقلاة وتترك على درجة حرارة عالية حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نقلبها على الجانب الآخر.

نخفض درجة الحرارة لتصبح البيتزا على نار هادئة ثم نقوم بوضع الصلصة على الوجه، وعليها كمية من الجبن الموزريلا ثم نضيف باقي الإضافات حسب الرغبة مثل الزيتون بأنواعه والفلفل الأخضر والألوان والمشروم أو أي إضافات أخرى تفضلونها، كما يمكنكم الاكتفاء بالصلصة والجبنة فقط، ثم نضيف كمية أخرى من الجبن الموزريلا فوق باقي المكونات.

بعدما يحصل الجانب الآخر على اللون الذهبي هو الآخر نغلق النار ونقوم بتغطية البيتزا لمدة دقيقة تقريباً إلى أن تذوب الجبن تماماً وتتجانس مع باقي المكونات.

نكشف الغطاء ونضع البيتزا في طبق التقديم ويتم تقطيعها على شكل مثلثات كما هو معتاد في البيتزا، وتقدم ساخنة كوجبة غذاء أو عشاء لذيذة ومتكاملة والأهم أنها سريعة التحضير وبدون فرن، وبالهناء والشفاء.