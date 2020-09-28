أفضل 3 وصفات لتطويل وتكثيف الشعر ومنع تساقطه في وقت قصير جداً

تتميز القرفة بأنها أفضل المكونات الطبيعية للعناية بقوة وصحة الشعر، ولها الكثير من الفيتامينات ومضاد الأكسدة التي تعود علي جسم الإنسان، وله القدرة علي تغذيت الدورة الدموية، كما تستخدم القرفة في صناعة العديد من المواد الطبية والمستحضرات التجميلية كالبشرة والشعر، القرفة هي شجرة عطرية دائمة الخضرة وتزرع في جنوب شرق آسيا،حيث تمتاز بأزهارها الصفراء صغيرة الحجم وثمارها شديدة السواد، ولذلك نقدم لكم أفضل الخلطات من القرفة ومكوناته اقتصادية جدا. خلطة القرفة والعسل لمنع تساقط الشعر ملعقتان كبيرتان من مسحوق القرفة. ملعقتان كبيرتان من العسل. ملعقة كبيرة زيت الزيتون. خلطة القرفة والعسل لمنع تساقط الشعر طريقة التحضير: في وعاء مناسب ضعي في كلا من ملعقتان من مسحوق القرفة وملعقتان من العسل وملعقة كبيرة زيت الزيتون، ثم اخلطي المكونات جيدا حتي يصبح الخليط متماسك.

ضعي الخليط علي فروة الرأس مع التدليك الجيد لمدة سبع دقائق.

اتركي الخليط علي الرأس لمدة ساعة حتي يجف تماما.

اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو جيدا لإزالة بقايا الماسك، وتمتعي بشعر أقوي.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول علي نتيجة مضمونة خلال أيام. خلطة القرفة والحناء لتطويل وتفتيح الشعر ملعقتان كبيرتان من مسحوق القرفة. ثلاث ملاعق كبيرة من الحناء. ملعقة كبيرة زيت جوز الهند. نصف كوب ماء ساخن. خلطة القرفة والحناء لتطويل وتفتيح الشعر طريقة التحضير: في وعاء مناسب ضعي في كلا من ملعقتان من مسحوق القرفة وثلاث ملاعق كبيرة الحناء وملعقة زيت جوز الهند، ثم ضعي نصف كوب من الماء الساخن، ثم اخلطي المكونات جيدا حتي يصبح خليط متماسك.

اتركي الخليط طوال الليل لمدة 12 ساعة.

في اليوم التالي ضعي الخليط علي رأسك مع التدليك الجيد لمدة عشر دقائق، ثم غطيه بكيس من البلاستيك

اتركي الخليط علي رأسك لمدة 3 ساعات.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو جيدا لإزالة بقايا الماسك.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع حتي تلاحظين الفرق مع الاستمرار. خلطة القرفة والبيكنج صودا لإزالة القشرة ملعقة كبيرة من زيت القرفة. ملعقة كبيرة من البيكنج صودا. ملعقة كبيرة زيت اللوز. طريقة التحضير: في وعاء مناسب ضعي في كلا من ملعقة كبيرة زيت القرفة وملعقة كبيرة من البيكنج صودا وملعقة كبيرة زيت اللوز، ثم اخلطي المكونات جيدا.

ضعي الخليط علي فروة الرأس بلطف مع التدليك الجيد.

اتركي الخليط علي رأسك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي رأسك بالماء والشامبو جيدا. قبل وضع القرفة علي فروة الرأس يجب إجراء إختبار الحساسية حتي لا تتهيج فروة الرأس في حال كان الشخص مصاب بحساسية من القرفة، لذالك قبل وضع أي نوع قناع منها أختبر قليلا منها علي ذراعك ومراقبة النتائج، فإذا شعرت بوجود حساسية لا تقم باستخدامها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل 3 وصفات لتطويل وتكثيف الشعر ومنع تساقطه في وقت قصير جداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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