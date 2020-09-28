العنايه بالبشره والجسم بأحدث الوصفات الطبيعية

العناية بالبشرة تبدأ من تقشير البشرة لكي نتخلص من الجلد الميت و يتم تفتيح مسام البشرة و الجلد و التقشير يكون عن طريق اختيار النوع المناسب للبشرة حتي لا نتعرض لاي حساسية و تظل البشرة محتفظة بنضارتها و لا تتعرض لأي التهابات و لذلك المواد الطبيعية هي الحل الأمثل .

و تستخدم لتقشير البشرة القهوة الخام لأنها من أفضل المواد التي تساعد على تقشير البشرة لما تحتويه. من خصائص مضادات الالتهابات و يزيد من إنتاج الكولاجين مما يساعد على جعل البشرة ناعمة الملمس و صحية .

و يتم خلط ملعقة من القهوة مع المياه أو زيت الزيتون و وضعها على الوجه ثم و تركها ربع ساعة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر ثم تجفيف الوجه جيدا ونحصل على النتيجة التي نبحث عنها

استخدام البيكنج صودا كمادة مقشرة و يتم خلط ملعقة منها مع المياه و وضعها على الوجه و يترك ربع ساعة ثم يتم غسل الوجه جيدا وتنشيفه و نحصل على وجه ناعم جدا .و يمكن استخدامها مع العسل لاصحاب البشرة الدهنية .

و يوجد ايضا قناع الافوكادو و السكر والعسل حيث يساعد السكر على التقشير و العسل والأفوكادو يساعدون علي ترطيب الوجه . و يتم هرس الأفوكادو و خلطه مع العسل و السكر و وضعها على البشرة وتركهم نصف ساعة ثم فرك الوجه ثم غسلها بالماء الفاتر و تجفيف الوجه جيدا و بذلك نحصل على بشرة ناعمة و نضرة وصحية بأسلوب طبيعي .