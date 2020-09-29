7 غلطات في روتين العناية بالبشرة ممكن تسببلك حب الشباب

ممكن تكوين بتعملي كل حاجة لبشرتك وبتهتمي بيها كويس ، ولكن مع ذلك بيطلع لك بثور وحب الشباب ، واكيد في سبب اساسي لده وحاجات انتي بتعمليها وانتي مش واخدة بالك ممكن تكون بتزودلك المشكلة ، والنهاردة من خلال السطور الجايه هنقولك اخطاء العناية بالبشرة اللي ممكن تكوني بتقعي فيها عشان تتجنبيها وتحافظي على بشرتك صحية ونقية.

اخطاء العناية بالبشرة:

1- استخدام مناديل ازالة المكياج:

على الرغم ان مناديل ازالة المكياج نفسها مش بتسبب ظهور البثور ، الا انها ممكن تسيب وراها بقايا مكياج واوساخ تأدي لظهور حب الشباب ، الويبس بتحتوي على الكحول والعطور ومكونات تانية ممكن انها تتسبب في جفاف الجلد ، ولو بشرتك حساسة ، في احتمال ان فرك البشرة بالويبس يأدي لتهيجها ويسبب التورم والالتهابات اللي ممكن تسد المسام.

2- استخدام واقي شمس غلط:

في حين انه مهم حماية بشرتك من اشعة الشمس ، الا ان في انواع معينة من واقيات الشمس تسبب في ظهور حب الشباب ، بعص انواع كريمات الحماية من الشمس بيدخل في تركيبتها مكونات فيها زيت او اساسها زيتي ممكن تهيج الجلد وتسبب ظهور البثور ، واقيات الشمس اللي المفروض تتجنبيها هي المنتجات التقيلة اللي ممكن تسد المسام وتسبب في ظهور البثور والرؤوس السودا ، افضل طريقة لحماية بشرتك هو اختيار مرطب نهاري بيحتوي على عامل حماية من الشمس وتطبيقه على بشرة نضيفة.

3- مش بتنضفي نضارتك:

لو بتلبسي نضارة نظر ودايما بيظهر بثور حوالين مكان النضارة بشكل متكرر ، فاحتمال تكوني بتنسي تنضفي النضارة ، لو بيظهر عندك حب الشباب على جسر الانف يبقى نضفي الجزء ده من النضارات مرة واحدة يوميا ، والنضارات ممكن تكون ضيقة اوي عليكي وده ممكن يسد المسام عن طريق دفع خلايا الجلد الميتة مرة تانية للمسام ، وظبط مقاس النضارة ممكن انه يساعد على منع انسداد المسام.

4- غسل الوجه عدد مرات زيادة عن اللزوم:

اكيد تنضيف البشرة خطوة مهمة واساسية لمكافحة حب الشباب والوقاية منه ، ولكن الافراط في غسيل البشرة ممكن انه يعمل العكس تماما ، ودكاترة الجلدية كشفوا ان تنضيف الجلد اكتر من اللازم ممكن انه يخل من توازن البشرة ، بالاضافة الى ان استخدام منتجات كتير من اللي بتسبب تجفيف الزيوت الزيادة لتجفيف بشرتك بشكل مفرط وده ممكن يأدي ان الغدد الدهنية تنتج زيوت اكتر وبالتالي ظهور حب الشباب اكتر.

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5- استخدام منتجات شعر كتير:

بعض منتجات العناية بالشعر اللي بتساعد على تنعيم الشعر ممكن انها تسبب حب الشباب ، ممكن الشامبو والبلسم ومنتجات التصفيف تسبب انواع مختلفة من حب الشباب على طول خط الشعر والجبهة ، لو وصلت المنتجات دي للجلد ، ممكن انها تسد المسام وتهيج بشرتك.

6- غسل الوجه اثناء الاستحمام:

عادة عند الاستحمام بنستخدم مية سخنة اوي على البشرة ، والمية السخنة بتسبب تهيج شديد للبشرة وممكن انها تدمر حاجز الجلد اللي بيحميها ، وكمان بتجرد البشرة من الزيوت الطبيعية اللي بتغذيها وده هيخليها جافة ومتهجية.

7- عدم التطهير بعد التمرين:

تخطي الاستحمام بعد ممارسة الرياضة ممكن انه يأدي لظهور حب الشباب ، لان البكتيريا الموجودة على الجلد نتيجة العرق بعد التمرين ممكن انها تسد المسام وتأدي لظهور حب الشباب والبثور ، والدكاترة بيوصوا بالاستحمام بعد التمرين مباشرة لازالة العرق والزيوت والاوساخ اللي ممكن تكون متراكمة على الجلد.

هل وقعتي في اخطاء العناية بالبشرة دي؟ وهل لاحظتي اي حاجة تانية غير اللي قولناها ممكن انها تسبب في ظهور حب الشباب؟

11 نصيحة رائعة لتحسين روتين العناية ببشرتك عشان يديكي نتيجة افضل