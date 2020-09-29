دراسة: قلة النوم وتأثيره على الإدراك

النوم هو العملية الحيوية التي يحتاجها الجسم البشري للبقاء على الحياة و الحفاظ على الصحة العامة، وللنوم تأثير مباشر على كافة أجهزة الجسم، بما فيها الجهاز العصبي، وأي خلل في عملية النوم يضره، وفي تأكيد على ذلك ذكرت دراسة طبية حديثة أن قلة النوم تؤثر على الإدراك، فكيف ذلك؟

قلة النوم والإدراك:

أظهرت دراسة أجراها باحثو كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن البالغين في منتصف العمر الذين يبلغون عن أعراض الأرق وينامون أقل من ست ساعات في الليلة قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالضعف الإدراكي.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience فإن الأشخاص الذين أبلغوا عن أرق مزمن أو مدة نوم أقل من ست ساعات كانوا أكثر عرضة بمرتين للإصابة بضعف الإدراك مقارنة بأولئك الذين عانوا من أنماط نوم جيدة كان الارتباط أقوى بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة.

الأرق:

يتسم الأرق بتقارير عن صعوبة النوم ، أو صعوبة البقاء نائمًا ، أو الاستيقاظ مبكرًا جدًا وعدم القدرة على العودة إلى النوم عندما تحدث هذه الأعراض ثلاث ليال على الأقل في الأسبوع ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، فإنها تعتبر اضطرابًا مزمنًا.

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نتيجة الدراسة:

وجد الباحثون أن البالغين الذين أبلغوا عن الأرق وحصلوا على أقل من ست ساعات من النوم المُقاس في المختبر كانوا أكثر عرضة مرتين للإصابة بضعف إدراكي من الأشخاص الذين يعانون من نفس شكاوى الأرق والذين حصلوا على ست ساعات أو أكثر من النوم في المختبر.

وقالت فيرنانديز ميندوزا قائدة الدراسة : "تعزز هذه الدراسة الحاجة إلى القياس الموضوعي لنوم البالغين الذين يشكون من الأرق"، وأضافت فيرنانديز ميندوزا: "تُظهر هذه النتائج الجديدة أن هؤلاء البالغين في منتصف العمر لديهم أيضًا مخاطر متزايدة للإصابة بالضعف الإدراكي ، والذي يمكن أن يكون مؤشرًا مبكرًا على الخرف المستقبلي في نسبة كبيرة منهم".