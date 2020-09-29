طريقة عمل كيكة جوز الهند الهشة بالحليب واللوز للمناسبات المختلفة

كيكة جوز الهند الهشة بأبسط الطرق والمكونات قررت أن أقدمها لكم اليوم لما لها من قيمة غذائية عالية وطعم رائع لا يقاوم، والطريقة التي اخترتها لكم في غاية السهولة كما أن المكونات جميعها بسيطة ومتوفرة في كل البيوت، وهذه الكيكة على وجه التحديد تشبه التورتة أي أنه يمكن إعدادها لحفلات أعياد الميلاد أو أي احتفالات أخرى.

2 كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف كوب جوز هند مبشور

كوب إلا ربع سكر

كوب إلا ربع حليب

نصف كوب زيت نباتي

ملعقة صغيرة خل

3 حبة بيض

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فانيليا

المكونات المطلوبة لسقي كيكة جوز الهند وللتزيين:

نصف كوب حليب

ملعقة سكر

كمية من الكريم شانتيه المخفوق.

لوز مبشور

في البداية نخفق البيض مع السكر باستخدام المضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق تقريباً أو حتى يصبح الخليط متجانس ويصبح لونه أفتح من السابق، بعد ذلك نضيف مقدار الزيت ومقدار الحليب وملعقة من الخل ونخلطهم، وأخيراً نضيف المكونات الجافة وهي في هذه الوصفة الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا ونقلبهم حتى نحصل على قوام كيكة جوز الهند المطلوب.

نحضر عدد 2 صينية مقاس كل منهم 20 سم وندهنهم بالقليل من الزبدة، بعد ذلك نقوم بتوزيع خليط الكيك في الصينيتين بالتساوي، وتوضع الصواني في الرف الأوسط من فرن مسخن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة تقريباً أو حتى تمام النضج.

تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد، ثم نحضر نصف كوب حليب مذاب فيه ملعقة صغيرة من السكر ونسقي بها كل من قالبي الكيك، بعد ذلك نحضر كمية من الكريم شانتيه المخفوق نضعها على قالب الكيك الأول مع التوزيع الجيد ونضيف إليها بعض شرائح اللوز، ثم نضع عليها قالب الكيك الآخر ونغلف كيكة جوز الهند بأكملها بالكريم شانتيه ونزين الوجه بالقليل من جوز الهند المبشور والقليل من شرائح اللوز، ويفضل أن توضع في الثلاجة حتى تتماسك الكريمة وتمتزج كل المكونات، وتخرج من الثلاجة قبل التقديم وتقطع على شكل مثلثات وتوضع في أطباق التقديم، وبالهناء والشفاء.