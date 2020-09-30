كيف نربى أطفالنا تربية سليمة ونصنع منهم قادة للمستقبل

العناية بالأطفال أمر متعب ومجهد وأيضا مسئوليه كبيره ويجب أن نعتني بهم جيدا لان لأننا مسؤولين عنهم وعن كل احتياجاتهم, وعن ما يريدون ويرفضون وعن كل ما يخصهم فان احسنا التربية السليمة لهم أحسنو إلينا في الكبر، وان أهملنا تربيتهم أهملونا في الكبر فهم نتاج وحصاد انزرعه فيهمـ، لذلك يجب أن نكون حازمون في تربيتهم وحريصون كل الحرص على التحلي بالصبر والحكمة, فتربية الأطفال تتطلب منا مهارات عاليه أولها هي مهارة الصبر والتحمل. كيف نربى أطفالنا تربية سليمة هناك العديد من الأمور التي يجب الأخذ بها في تربية سلوك أبناءنا أولها عدم نهرهم, أما الغير وعدم العقاب بالضرب خاصة الضرب على الوجه أو الضرب المبرح فكل هذه الأمور تخلق منهم أشخاصا ضعفاء مهزوزي الشخصية. الأفضل دائما هو أن تصبحوا أصدقاء لصغاركم تعطونهم مساحة من أوقاتكم تتحدثون معهم وان تجعلوا من حياتكم قاسما مشتركا بينكم وبين أطفالكم. شاركوهم اللعب والضحك لا تجعلوا الحياة ومتطلباتها تأخذكم من اجمل متع الحياة, فأولادكم أمانة أهداكم إياها الله فأحسنو اليهم. شاركوهم اخذ بعض القرارات واستمتعوا بتنفيذها حتى وان كانت غير صائبة فانتم تجعلون منهم قادة يمكن الاعتماد عليهم بالمستقبل. كونوا لهم معلميين وملهمين ولا تجعلوهم طرفا في نزاعاتكم بتاتا فأسوأ ما يفعله الآباء أن يكون صغارهم شاهدين على نزاعاتهم ومشاكلهم. أطفال اليوم يختلفون كثيرا عن أطفال زمان فالطفل الآن مدرك لكل ما يحدث حوله فقد ساهمت التكنولوجيا و الميديا في نماء قدراتهم وارتفاع مستوى الذكاء لديهم. كيف نربى أطفالنا تربية سليمة وأخيرا كونوا لهم قدوة لتجنوا بالغد حصاد تربيتكم.

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