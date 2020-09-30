7 نصائح من ذهب للحصول على أفضل طريقة صبغ الشعر في المنزل

شهدت مواقع الواصل الاجتماعي اشتعالًا كبيرًا من أجل التعرف على أفضل طريق صبغ الشعر في المنزل، ولكن قبل عمليه الصبغ يجب التحضير لها قبل البدء فيه، وذلك للحصول على أفضل نتائج وهذا يتطلب بعض الأمور ويأتي في مقدمتها فرشة، ومنشفة، ومشط ثم قومي بوضع كيس كبير على المكان الذي تقومي فيه بالصبغة ،وبعدها قومي بتقسيم الشعر إلى نصفين، وبعدها قومي بوضع الصبغة على الشعر، ولكن من أجل الحصول على أفضل النتائج فقد يتم التطرق لباقة من النصائح.

عدم استخدام الصبغة كلها على الشعر في وقت واحد وهذا يسبب صبغ الشعر كله بلون موحد وهذا الأمر غير جيد، لذا لابد من القيام بعملية غسيل الشعر بعد عملية الصبغة مباشرة، وذلك لان الماء يمكنها إزاله اللون وخاصة الماء الساخن؛ حيث أن استخدام الماء الساخن يعمل على تفتيح لون الصبغة، كما يجب ترك الشعر لمدة 20 دقيقة بعد القيام بعملية الصبغة. التقليل من غسيل الشعر بعد إتمام عملية الشعر لأن ذلك يسبب ضعف وهشاشة لخصلات الشعر مما يعرضها للتساقط. يفضل اختيار اللون قبل القيام بعملية الصبغة ويجب الأخذ في الاعتبار العمل على اختيار اللون الذي يتناسب مع لون البشرة. ولكي يتم التأكد من اللون فلابد من القيام باختبار له قبل البدء بالصبغة وهذه خطوات القيام بتجربة بسيطة للصبغة قبل البدء في تطبيقها، وهذا إلى جانب العمل على أخذ ملعقة صغيرة من الصبغة مع ملعقة أخرى من البيروكسيد وضعيهم في وعاء ثم قومي بوضع الخليط على جذور الشعر ومن هنا يمكنك معرفه إذا كان اللون الذي تردينه أم لا. عزيزي الفتاة يجب عليك الاهتمام بشعرك والاعتناء به عن طريق عمل حمام الكريم وحمام الزيت مرة على الأقل كل شهر، ولكن يجب عليكي الابتعاد عن الأدوات التي تحرق الشعر مثل المكواة والسيشوار، ويجب عليك غسل الشعر بالمياه الفاترة والشامبو والبلسم المخصص لشعرك باستمرار، وتابعونا من خلال موقعنا ثقفني من أجل متابعة كل ما هو جديد في عالم المرأة.

بعض النصائح التي يجب اخذها في الاعتبار قبل البدء في عملية الصبغة :