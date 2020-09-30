4 طرق فعالة للتخلص من عضمة القدم

كتير من الاشخاص بيعانوا من عضمة ابهام القدم ، وغالبا مش بندي اهتمام للعلامات الاولى لظهورها ، لان علاج المشكلة في المراحل الاولى هيمنع الالتهاب والالم الحاد اللي ممكن يحصل بعد كده ، ومن خلال مقالنا النهاردة هنقولك 4 طرق لعلاج عضمة القدم وتجنب الجراحة اللي ممكن تحتاجيها لو اهملتي المشكلة.

طرق لعلاج عضمة القدم:

1- الشوز المناسب والنظام الغذائي:

غالبا بيكون خطر الاصابة بتشوه عضمة ابهام القدم اعلى عند الاشخاص اللي عندهم استعداد وراثي للاصابة بيه ، والاكتر من كده لو بتلبسي شوز غلط او مش مناسب ولو عندك وزن زيادة.

عشان كده وقبل كل حاجة ، لازم تتجنبي تماما لبس الاحذية اللي كعبها عالي وضيقة ، واتوقفي عن اكل الاطعمة اللي بتزود من خطر الاصابة بالتهاب المفاصل ، زي الاطعمة الدهنية والحارة, الحلويات, المعجنات, والبقوليات.

2- المساج:

التدليك هيساعد على استرخاء وتقوية عضلات القدمين ، وهيساعد كمان على الحفاظ على شكلها الصحيح ، وتقدري تعملي المساج ده بسهولة في البيت.

– هاتي كورة تدليك خاصة او حتى كورة تنس ولفيها تحت القدم بيها القدمين ، حركي القدم عليها رايح جاي.

– دلكي القدمين بابهامك لاعلى وللخلف مع الضغط بالراحة.

– افردي صوابع رجلك ، وحطي صوابع ايديكي بينهم ، واسحبي ايديك لاعلى واسفل.

– امسكي كل صوباع بايدك واسحبيه لفوق ، وكرري العملية لكل الصوابع.

– لو رايحة على البحر او في اي مكان مفتوح ، اتمشي حافية على الرملة او الحصى ، ده يعتبر تدليك طبيعي رائع للقدم.

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3- التمرين:

في مجموعة من التمارين البسيطة والفعالة جدا اللي تقدري تعمليها بسهولة في البيت ، ومش هتاخد منك اكتر من 10 دقايق في اليوم.

1- ثبتي رجلك بقوة على الارض ، وحاولي رفع الصوباع الكبير لوحده كذا مره.

2- استخدمي رباط مطاطي (ممكن تستخدمي رباط شعر) وحطيه على صوابع رجلك ، وحاولي انك تبعديهم عن بعض وتشدي الرباط المطاطي بصوابعك.

3- ببساطة حركي القدم بشكل دائري في الاتجاهين.

حطي حاجات صغيرة على الارض ، زي اقلام رصاص او حصى, فوطة, او قطع ملابس ، وحاولي انك تمسكيهم وتشيليهم من على الارض بصوابع رجلك.

4- نقع القدمين:

نقع القدمين بشكل منتظم بيساعد على التخلص من التعب, تقليل التعرق, والقضاء على البكتيريا الضارة.

استخدمي مية دافية مع بعض الاعشاب المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات ، زي البابونج او اللافندر.

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