4 طرق فعالة للتخلص من عضمة القدم

كتير من الاشخاص بيعانوا من عضمة ابهام القدم ، وغالبا مش بندي اهتمام للعلامات الاولى لظهورها ، لان علاج المشكلة في المراحل الاولى هيمنع الالتهاب والالم الحاد اللي ممكن يحصل بعد كده ، ومن خلال مقالنا النهاردة هنقولك 4 طرق لعلاج عضمة القدم وتجنب الجراحة اللي ممكن تحتاجيها لو اهملتي المشكلة.
طرق لعلاج عضمة القدم:
1- الشوز المناسب والنظام الغذائي:
غالبا بيكون خطر الاصابة بتشوه عضمة ابهام القدم اعلى عند الاشخاص اللي عندهم استعداد وراثي للاصابة بيه ، والاكتر من كده لو بتلبسي شوز غلط او مش مناسب ولو عندك وزن زيادة.
عشان كده وقبل كل حاجة ، لازم تتجنبي تماما لبس الاحذية اللي كعبها عالي وضيقة ، واتوقفي عن اكل الاطعمة اللي بتزود من خطر الاصابة بالتهاب المفاصل ، زي الاطعمة الدهنية والحارة, الحلويات, المعجنات, والبقوليات.
2- المساج:
التدليك هيساعد على استرخاء وتقوية عضلات القدمين ، وهيساعد كمان على الحفاظ على شكلها الصحيح ، وتقدري تعملي المساج ده بسهولة في البيت.
– هاتي كورة تدليك خاصة او حتى كورة تنس ولفيها تحت القدم بيها القدمين ، حركي القدم عليها رايح جاي.
– دلكي القدمين بابهامك لاعلى وللخلف مع الضغط بالراحة.
– افردي صوابع رجلك ، وحطي صوابع ايديكي بينهم ، واسحبي ايديك لاعلى واسفل.
– امسكي كل صوباع بايدك واسحبيه لفوق ، وكرري العملية لكل الصوابع.
– لو رايحة على البحر او في اي مكان مفتوح ، اتمشي حافية على الرملة او الحصى ، ده يعتبر تدليك طبيعي رائع للقدم.
3- التمرين:
في مجموعة من التمارين البسيطة والفعالة جدا اللي تقدري تعمليها بسهولة في البيت ، ومش هتاخد منك اكتر من 10 دقايق في اليوم.
1- ثبتي رجلك بقوة على الارض ، وحاولي رفع الصوباع الكبير لوحده كذا مره.
2- استخدمي رباط مطاطي (ممكن تستخدمي رباط شعر) وحطيه على صوابع رجلك ، وحاولي انك تبعديهم عن بعض وتشدي الرباط المطاطي بصوابعك.
3- ببساطة حركي القدم بشكل دائري في الاتجاهين.
حطي حاجات صغيرة على الارض ، زي اقلام رصاص او حصى, فوطة, او قطع ملابس ، وحاولي انك تمسكيهم وتشيليهم من على الارض بصوابع رجلك.
4- نقع القدمين:
نقع القدمين بشكل منتظم بيساعد على التخلص من التعب, تقليل التعرق, والقضاء على البكتيريا الضارة.
استخدمي مية دافية مع بعض الاعشاب المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات ، زي البابونج او اللافندر.
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