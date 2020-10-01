طريقة سهلة ومجربة لتبيض البشرة في أقل وقت بدون مساحيق تجميل

تبيض البشرة في المنزل، ازاي تحصلِ على بشرة نقية في 5 دقائق، تلجأ الكثير من السيدات إلى استخدام كريمات ومستحضرات التجميل من أجل تبييض البشرة، بعد تعرضها للاسمرار نتيجة الوقوف في أشعة الشمس المباشرة، أو حتى التعرض لأي عوامل أخرى من شأنها أن تساهم في تغيير لون البشرة؛ حيث أن مشكلة تغيير لون الجلد واحدة من أكثر المشكلات التي من شأنها تسبب الكثير من الأرق والضيق لمعظم السيدات، لذا يزداد البحث عن أفضل وأسرع طرق تبييض البشرة وهذا ما سيتم التطرق إليه خلال السطور القليلة القادمة فتابعونا للتعرف عليهاما هي طرق تبيض البشرة في أسرع وقت؟
بما أن الوجه من أكثر مقومات الجمال لدى النساء، فقد ترغب معظم السيدات في أن تمتلك بشرة نقية ناصعة البياض، ولكن معظم النساء يُعانين من مشكلة اسمرار البشرة نتيجة الاستخدام الخاطئ لمستحضرات التجميل، لذا سيتم تسليط الضوء على باقة من الطرق الطبيعية للحصول على بشرة نقية صافية في أسرع وقت وتتمثل تلك السُبل في الآتي:
- استخدام حبة من البندورة مع ربع كوب من عصير الليمون ويتم خلط ووضعها على البشرة لمدة 15 دقيقة.
- استخدام خليط مكون من الليمون والجلسرين فهذا الخليط يساعد على إعادة البشرة إلى اللون الطبيعي لها، في حال تغير لونها بشدة نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما أن هذه الخليط يساعد في التخلص من الكلف ، ويفضل قبل وضع الخليط على البشرة يتم غسلها بالملح للحصول على نتائج فعالة ومميزة.
- استخدام الشوفان مع خليط الليمون من أجل تبيض البشرة وهذا الخليط يعمل على تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت ، ولا يسبب أي نوع من الحساسية للأفراد، ولكن قبل وضعه على الوجه يفضل فرد طبقة بسيطة على اليد للتأكد من عدم وجود حساسية.
- ضرورة الحفاظ على تقشير البشرة بشكل أسبوعي باستخدام الخليط المكون من السكر والملح والليمون، أو الخليط المكون من القهوة والعسل والسكر والليمون.
- الابتعاد على استخدام المواد الكيميائية الضارة، وذلك لأن مواد التبييض الكيميائية تسبب عواقب وخيمة للبشرة على المدى البعيد.
- ضرورة المحافظة استخدام مرطبات البشرة من زيت جوز الهند وزيت الزيتون.
- استخدام واقي الشمس عند الخروج من المنزل.
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