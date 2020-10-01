9 اطعمة بتغسليهم بطريقة غلط اعرفيهم معانا

اكيد كلنا عارفين كويس اننا عشان نحافظ على صحتنا مهم جدا نغسل المنتجات الغذائية اللي بنشتريها من السوق ، الموضوع يبان انه سهل ، ان كل اللي عليكي تعمليه تفتحي الحنفية وتغسلي الاكل تحت المية الجارية ، ولكن في شوية فروق دقيقة اللي لازم تعرفيها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 9 اطعمة بتغسليهم بطريقة غلط.

اطعمة بتغسليهم بطريقة غلط:

1- الفواكة والخضروا المجمدة:

كتير بيعتمدوا على الخضروا المجمدة لانها اسهل واسرع في التحضير ، ولكن لازم عرفي انه قبل ما تجمديها لازم تتغسل بالمية ، كتير من الناس بينسوا غسل الخضروات المجمدة قبل الاستخدام ، ولكن مش هيبقى في مشكلة لو هتطبخيها على درجة حرارة عالية ، لكن لو انتي بتحبي الخضار النص سوا او السوتيه ، يبقى لازم تتغسل كويس وتطبيخها بنفس طريقة الخضار الطازة عشان تتخلصي من اي جراثيم او بكتيريا.

2- الارز:

كل انواع الارز لازم تتغسل قبل الطبخ من 3 – 4 مرات _خصوصا الارز طويل الحبة او البسمتي) لان الخطر الحقيقي مش في الغبار ولكن في النشا اللي بيغطي الارز ، النشا هو اللي بيتسبب في ان الارز يطلع معجن ومش حلو ، وبننصح كمان بغسل الحبوب النشوية التانية زي الذرة, حبوب القمح ، ويتغسل لحد ما المية تبقى صافية وشفافة.

3- بلح البحر والمحار:

كل الاطعمة البحرية الصدفية زي بلح البحر والمحار لازم تتغسل كويس جدا حتى لو اشترتيها مجمدة لانها ممكن تكون مليانة رمل وحصى.

4- اللبن ومنتجات الالبان:

بننصح بغسل علب اللبن والزبادي واي منتجات سائلة تانية قبل فتحها ، لان آلاف الاشخاص بيلمسوا الحاجات دي وبيقروا المعلومات اللي عليها وبيتأكدوا من تاريخ صلاحيتها ، وبمجرد ما تفتحي العلبة او الازازة ممكن البكتيريا اللي اتنقلت للعلب من الاشخاص دول تدخل لجوه المنتج بمجرد ما تفتحيه.

5- السمك:

الاسماك النية متتغسلش الا لو كنتيه تاكليها نية زي اللي بيدخل مثلا في اكلة السوشي ، لان درجة الحرارة العاللية بتقتل كل البكتيريا ، في حين انك لو غسلي السمك الني ، هيكون في خطر انتشار بكتيريا في مطبخك كله ، وحطي في اعتبارك ان لازم تغسلي ايديكي, ولوح التقطيع, والسكينة بعد التقطيع كويس جدا.

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6- الكرنب:

بغض النظر عن نوع الكرنب ، لازم يتغسل كويس جدا ، ولو هتطبخي القرنبيط اللي هو من نفس عيلة الكرنب ، فانتي محتاجة تنضفي كل زوايا الثمرة وتقسيمها لقطع وغسلها كويس ، ولو هتطبخي الكرنب الابيض او الاحمر ، شيلي الطبقتين او الورقتين اللي فوق لانهم بيكون عليهم اكبر كمية من الاوساخ والبكتيريا والغبار ، وعشان تنضفيه كويس ، انقعيه في حوض او طبق كبير مليان مية وضيفي له شوية خل وسيبيه منقوع كام دقيقة ، وبعدين اشطفيه بمية نضيفة.

7- المشروبات المعلبة:

المشروبات الغازية او العصاير متفتحيش العلبة وتشربي منها الا لما تغسليها الاول او تمسحي الجزء العلوي على الاقل ، لان مع الشحن واللمس من اشخاص كتير بتبقى مليانة بكتيريا وجراثيم ، والافضل كمان لو متوفر امكانية انك تصبي محتوى العلبة في كوباية وتشربيها.

8- الخس:

الخس من الخضروات اللي لازم تتغسل كويس جدا تحت مية جارية لانه بيكون مليان رملة وجراثيم على الاوراق بتاعته ، افصلي ورق الخس من بعضه وانقعيه في مية باردة لمدة كام دقيقة ، وبعدين طلعيه وحطيه على مصفى او فوطة مطبخ وسيبيه يتصفى وينشف.

9- التفاح:

اصح الفواكة هي الفواكة الصغيرة اللي مش بتحتاج معاملة خاصة ، غير غسلها بالمية ، ولكن الدراسات اشارت انه اذا نقعتي الفاكهة في المية وصودا الخبز او الكربوناتو لمدة 12 دقيقة وبعدين شطفها بمية نضيفة ، ده هيساعد على التخلص من غالبية المواد الكيميائية اللي موجودة عليها.

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