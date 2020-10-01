اضرار مشروبات الطاقة على الكبد، متعددة، ولا تقتصر فقط على الكبد، بل إن مشروبات الطاقة لها تأثيرات على مختلف أعضاء الجسم، وتحدثت عن ذلك عدد من الدراسات الطبية، نستعرض منها التالي.

أضرار مشروبات الطاقة على الكبد:

نشرت المجلة الطبية البريطانية "كايس ريبورتس" أنها الأطباء رصدوا حالة طبية لرجل في الخمسين من عمره أصيب بالتهاب حاد في الكبد بسبب إفراطه في شرب مشروبات الطاقة.

وقال الدكتور ديفيد برنشتاين رئيس علم التهاب الكبد في مؤسسة نورثويل هيلث: النياسين هو عقار يعرف عنه تسببه في حدوث تسمم الكبد.. لقد رصدنا كثيرًا من اختبارات الكبد غير الطبيعية، بل وحتى حالات عجز الكبد بسبب شرب مشروبات الطاقة.

أضرار مشروبات الكبد:

توصلت دراسة حديثة بجامعة تكساس الأمريكية إلى أن تناول مشروبات الطاقة لمرة واحدة فقط يمكنه أن يؤذي صحة الأوعية الدموية والقلب في الحال، بحسب موقع "Medical News Today".

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وفقًا للمركز الوطني للتكميلية والتكاملية بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن استهلاك كمية كبيرة من الكافيين يرتبط بالغثيان والقيء والتشنجات وارتفاع ضغط الدم، كما تسبب المشاكل النفسية بدءًا من التوتر والضغط العصبي إضافة إلى المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وجدت دراسة سويدية علاقة بين تناول مشروبات الطاقة وتآكل الأسنان والسمنة، تشير أخصائية التغذية "كلير ثورنتون وود" بأن الكميات الكبيرة من السكر ترتبط بالسمنة وتسوس الأسنان عند المراهقين، كما أن ارتفاع ضغط الدم الناتج عن التعرض لكمية كبيرة من الكفايين قد يؤدي إلى صعوبات في التركيز في المدرسة، بالإضافة إلى سرعة ضربات القلب.