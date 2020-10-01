انقطاع النفس أثناء النوم وتأثيره على الإصابة بكورونا

عوامل عدة تحدث عنها الدراسات الطبية تساهم في رفع نسبة الإصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا ومنها الامراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، إلا أن دراسة جديدة تضيف سبب جديد للإصابة بفيروس كورونا، وهو انقطاع التنفس اثناء النوم، إليكم التفاصيل.

كورونا وانقطاع التنفس:

ذكرت ثلاث دراسات صغيرة أن انقطاع النفس أثناء النوم قد يكون عامل خطر محتملاً لـ فيروس كورونا الشديد، ويسمى انقطاع النفس الانسدادي النومي وهو اضطراب في النوم يتميز بدورات انقطاع النفس وقلة التنفس أثناء النوم ، مما يسبب ضيقًا في التنفس ويمكن أن يؤدي غالبًا إلى اضطراب النوم ، وعدم تشبع الأكسجين الشديد ، وزيادة ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

انقطاع التنفس:

قام فريق من الباحثين من جامعة هلسنكي ومستشفى جامعة هلسنكي فنلندا ؛ ومستشفى ماساتشوستس العام، بوسطن ، ماساتشوستس ، ببناء تلك الدراسات الصغيرة واختبار الصلة بين انقطاع التنفس أثناء النوم و فيروس كورونا باستخدام بنك حيوي واسع النطاق مع البيانات الصحية للمرضى.

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تفاصيل الدراسة:

تم جمع تفاصيل تشخيص انقطاع التنفس أثناء النوم انقطاع النفس والإصابة بفيروس فيروس كورونا لـ 305 مريضًا من دراسة واختبر جميع المرضى اختبار RT-PCR إيجابيًا لعدوى فيروس كورونا، و 26 (8.5 ٪) من هؤلاء المرضى لديهم أيضًا انقطاع النفس انقطاع النفس الانسدادي النومي، و تم اعتبار العدوى التي تتطلب دخول المستشفى على أنها فيروس كورونا شديدة. من بين مرضى فيروس كورونا الحادين ، كان لدى 16 (19.3 ٪) من الأفراد انقطاع النفس . بالإضافة إلى ذلك ، قام الفريق أيضًا بتحليل عوامل الخطر الأخرى المثبتة لكل من انقطاع النفس و فيروس كورونا الحاد من بيانات FinnGen.

أظهرت نتائج الدراسة أن مرضى انقطاع النفس الانسدادي النومي انقطاع النفس المصابين بـ فيروس كورونا كانوا معرضين لخطر الإصابة بمضاعفات أكثر بـ5 مرات ودخولهم المستشفى حيث زادت من المخاطر بغض النظر عن العمر والجنس وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم ومرض السكري والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن ومرض القلب التاجي.