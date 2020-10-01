طريقة عمل الكريب الحلو في المنزل من العجينة لحشوات مختلفة

طريقة عمل الكريب الحلو في المنزل بأبسط المكونات وطعم أفضل من كريب المطاعم، لعمل عدة أصناف من الكريب الحلو سنبدأ بعمل عجينة الكريب ثم سنقدم عدة حشوات مختلفة بالشوكولاتة وصوص البرتقال فتابعونا.

كوب و3/4 كوب دقيق.

رشة ملح.

2 كوب وربع حليب.

3 حبة بيض.

فانيليا.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

نضع الحليب والبيض والفانيليا والزبدة المذابة والسكر في الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الدقيق ونخفض على درجة منخفضة حتى تمتزج كل المكونات ويصبح لدينا عجينة سائلة خالية من التكتلات.

ننقل عجينة الكريب في إناء ونتركها ساعة لترتاح قبل التسوية.

نحضر مقلاة وندهنا بالفرشة بالقليل من الزبدة المذابة، ونضعها على نار متوسطة الحرارة أو أقل قليلاً، ونبدأ بسكب كمية من عجينة الكريب لدينا على حسب حجم المقلاة ونوزعها جيداً، وعندما تأخذ لون نقلبها على الجانب الآخر حتى يكتسب نفس اللون ثم نرفعها من على النار ونخرج قطعة الكريب وتوضع في طبق، ثم نعيد المقلاة على النار ونكرر نفس العملية السابقة مع كل كمية الكريب لدينا.

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نحضر رغيف كريب وندهن نصفه بكمية من النوتيلا اللذيذة، ونضع عليها شرائح من الفراولة الطازجة، ونطبق رغيف الكريب بالطريقة المعتادة، ويقدم كريب النوتيلا في أطباق التقديم.

نصف كوب عصير برتقال.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

بشر ثمرة برتقال.

3 ملاعق كبيرة سكر.

فانيليا.

نضع السكر مع الزبدة في إناء على النار حتى تذوب المكونات مع بعضها، ثم نقوم بإضافة بشر البرتقال والفانيليا مع التقليب، بعد ذلك نقوم بإضافة عصير البرتقال بالتدريج مع استمرار التقليب، ثم نتركه على النار حتى الغليان إلى أن يحصل على قوام سميك أي قوام صوص.

نحضر كمية من الكريب ونطبق كل رغيف منهم بالطريقة المعتادة لعمل الكريب ونضعهم في طبق التقديم، ونسكب فوقهم كمية من صوص البرتقال الرائع، وبهذا يكون لدينا كريب سوزيت ويقدم فوراً وبالهناء والشفاء.